Et si le véritable adversaire de la prochaine console de Nintendo n'était pas Microsoft, mais un revenant ? Une rumeur d'une ampleur rare, lancée par la chaîne YouTube spécialisée Moore's Law Is Dead, vient de secouer les fans. Sony travaillerait activement sur une version portable de sa future PlayStation 6, une machine hybride capable d'être "dockée" sur une télévision, à la manière d'une Switch, mais avec une puissance de feu bien supérieure.

Que nous apprend cette fuite sur la fiche technique ?

La fuite est d'une précision chirurgicale. La console, dont le nom de code serait "Canis", serait animée par une puce AMD de nouvelle génération. Celle-ci embarquerait des cœurs de processeur Zen 6 et une partie graphique basée sur l'architecture RDNA 5. Concrètement, la machine serait capable de faire tourner nativement les jeux PS4 et PS5 grâce à une rétrocompatibilité totale, et serait même plus puissante qu'une PS5 de base une fois connectée à son dock.

Le leaker évoque 16 unités de calcul pour le GPU, cadencées à 1.2 GHz en mode portable et jusqu'à 1.65 GHz en mode docké, ainsi qu'une mémoire LPDDR5X ultra-rapide.

À quel prix et quand pourrait-on attendre cette console ?

C'est l'autre information explosive de cette rumeur. En se basant sur le coût estimé des composants, le YouTubeur "Tom" avance une fourchette de prix très agressive, située entre 399 et 499 dollars. Un positionnement tarifaire qui placerait cette PlayStation 6 portable en confrontation directe avec la Switch 2. La fenêtre de sortie la plus optimiste est fixée à fin 2027.

Cette rumeur est-elle crédible et que signifierait-elle pour le marché ?

Bien que non officielle, l'information est à prendre au sérieux. Moore's Law Is Dead a un historique de fuites avérées, notamment sur les spécifications et les prix des consoles précédentes. De plus, le choix d'AMD comme partenaire pour la PS6 a déjà été rapporté, notamment pour garantir la continuité de la rétrocompatibilité, un enjeu majeur pour Sony.

Si cette console voyait le jour, cela marquerait un changement de stratégie radical pour Sony, qui abandonnerait le duel frontal des consoles de salon avec Microsoft pour s'attaquer directement à la suprématie de Nintendo sur le jeu nomade et familial. Une véritable déclaration de guerre.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette PS6 portable remplacerait-elle la console de salon traditionnelle ?

Non, la rumeur précise bien que Sony développerait en parallèle une console de salon classique, nom de code "Orion". La version portable "Canis" serait une des déclinaisons de la PS6, et non le seul modèle disponible.

Quelle différence avec le PlayStation Portal ?

La différence est fondamentale. Le PlayStation Portal n'est qu'un accessoire de streaming qui nécessite une PS5 allumée à proximité pour fonctionner. La "Canis" serait une véritable console autonome, capable de faire tourner les jeux par elle-même, sans dépendre d'une autre machine.

Pourquoi Sony reviendrait-il sur le marché des portables après l'échec de la PS Vita ?

Le contexte a radicalement changé. Le succès phénoménal de la Nintendo Switch et l'émergence du marché des PC portables comme le Steam Deck ont prouvé qu'il existe une demande massive pour le jeu nomade de haute qualité. Sony pourrait vouloir capitaliser sur cette tendance avec la force de sa marque et de ses licences exclusives.