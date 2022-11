On ne s'attendait pas vraiment à ce que Sony évoque sa prochaine console de salon, et encore moins une date de sortie, la marque a bel et bien parlé de la PlayStation 6.

C'est dans le cadre de sa campagne contre le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft que Sony a laissé passer quelques informations. Rappelons que la marque voit d'un très mauvais oeil le rachat et notamment la perte potentielle de certaines franchises, notamment Call of Duty.

Le rachat d'Activision Blizzard toujours au coeur des critiques

Sony estime ainsi que Call of Duty est une composante importante de son univers PlayStation et craint que Microsoft ne finisse par verrouiller les sorties des prochains volets, privant ainsi la PlayStation 5 de jeux majeurs.

Depuis l'annonce du rachat, Sony plaide sa cause auprès de tous les régulateurs. Microsoft avait donc proposé dans un premier temps de garantir la sortie de Call of Duty sur PlayStation pour les 5 prochaines années, soit jusqu'en 2027.

Une fenêtre de sortie pour la PlayStation 6

Mais dans un communiqué, Sony a indiqué que "Au moment de lancer la prochaine génération de console PlayStation (ce qui arrivera autour de XXXX), SIE aura perdu l'accès à Call of Duty et aux autres productions d'Activision, la rendant extrêmement vulnérable à un transfert des consommateurs et à la dégradation ultérieure de sa compétitivité."

La partie mentionnant l'année a été volontairement rayée, mais partant du principe que Sony évoquait le contrat proposé jusqu'en 2027, on peut déjà tabler sur le fait que la marque envisage de sortir sa prochaine console en 2027 ou 2028.

Nous resterions donc sur un cycle de vie de 7 à 8 ans pour la PlayStation 5, ce qui est dans la lignée de ce qu'a proposé la PlayStation 4.