Ce qui devait être une grande célébration des 30 ans de l'héritage musical de PlayStation vire au fiasco organisationnel. La tournée orchestrale "PlayStation: The Concert", qui promettait de faire revivre en live les bandes-son de jeux cultes comme The Last of Us, God of War ou Horizon, s'est brutalement arrêtée.

Sans communication officielle de la part de Sony, des dizaines de dates en Europe et aux États-Unis ont été annulées, laissant les fans déçus et perplexes.

Comment les fans ont-ils appris l'annulation ?

La nouvelle est tombée de la manière la plus abrupte qui soit : par des notifications d'annulation et la mise à jour des pages de vente sur Ticketmaster. Après une première série d'annulations en Europe, c'est la quasi-totalité des dates américaines prévues pour octobre et novembre 2025 qui ont été rayées de la carte. New York, Chicago, Boston, Philadelphie... les unes après les autres, les représentations ont été annulées, sans report proposé.





Ce n'est que face au tollé grandissant sur les réseaux sociaux que l'organisateur, GEA Live, a confirmé à demi-mot le désastre, évoquant "avec grand regret" l'annulation de la tournée nord-américaine de 2025. Du côté de Sony, c'est le silence radio, une absence de communication qui ajoute à la frustration générale.

Pourquoi cette tournée vire-t-elle au fiasco ?

Bien que les organisateurs invoquent de vagues "circonstances imprévues", la raison de cette hécatombe semble bien plus pragmatique : des ventes de billets décevantes. Plusieurs observateurs avaient noté un grand nombre de sièges encore invendus pour de nombreuses dates, y compris dans des villes majeures.

Ce manque d'engouement peut s'expliquer par plusieurs facteurs : un marketing quasi inexistant de la part de PlayStation, et un programme peut-être trop centré sur les succès de la PS4 et de la PS5, délaissant les titres plus anciens qui auraient pu attirer un public plus large et nostalgique.





Plutôt que de jouer devant des salles à moitié vides, les organisateurs ont préféré limiter les pertes en annulant purement et simplement une grande partie de la tournée.

Quel avenir pour la célébration de l'héritage PlayStation ?

Cet échec est d'autant plus surprenant que les adaptations de jeux vidéo ont le vent en poupe, comme le prouvent les succès critiques et publics de séries comme The Last of Us sur HBO ou Fallout sur Prime Video. Le silence de Sony dans cette affaire est révélateur d'un malaise : la firme peine à capitaliser sur son immense patrimoine culturel en dehors de ses jeux.





Si quelques dates sont encore maintenues au Brésil et qu'une nouvelle vague de concerts est toujours programmée pour 2026, cette série d'annulations jette un froid sur l'ensemble du projet. Pour les fans, c'est une occasion manquée de célébrer un héritage musical exceptionnel, et pour PlayStation, un raté de communication qui écorne son image de marque.

Foire Aux Questions (FAQ)

Mon concert est-il annulé et comment serai-je remboursé ?

Pour vérifier le statut de votre concert, consultez la page de l'événement sur le site de Ticketmaster. Si la date est annulée, les remboursements sont généralement effectués automatiquement sur le moyen de paiement utilisé lors de l'achat. Vous devriez recevoir une notification par e-mail vous informant de la procédure.

Toutes les dates de la tournée sont-elles annulées ?

Non, pas toutes. La quasi-totalité des dates prévues en Europe et aux États-Unis pour la fin de l'année 2025 ont été annulées. Cependant, des concerts prévus au Brésil semblent maintenus, et une nouvelle série de dates en Amérique du Nord et en Europe pour début 2026 est, pour l'instant, toujours d'actualité.

Quelles étaient les musiques au programme du concert ?

Le concert promettait de célébrer 30 ans de musique PlayStation en interprétant les thèmes les plus iconiques de ses franchises. Étaient notamment au programme les musiques de The Last of Us (composées par Gustavo Santaolalla), God of War (Bear McCreary), Ghost of Tsushima (Ilan Eshkeri) et la série Horizon (Joris De Man).