À peine la PS5 Pro a-t-elle commencé à trouver sa place dans les salons que Sony préparerait déjà sa première évolution matérielle. Selon des rumeurs persistantes relayées par des sources fiables, une nouvelle version de la console, identifiée sous la référence CFI-7121, serait sur le point de débarquer en Europe.

Mais plus que la console elle-même, c'est l'accessoire qui l'accompagnerait qui fait le plus de bruit : une manette DualSense V3 qui pourrait bien corriger le plus grand défaut de sa devancière.

Qu'apporterait de nouveau cette version de la PS5 Pro ?

Il ne faut pas s'attendre à une révolution de puissance. Cette nouvelle révision de la PS5 Pro ne changerait ni son design ni son stockage, qui resterait à 2 To. Les améliorations seraient "modestes" et se concentreraient principalement sur l'optimisation des composants internes pour une meilleure efficacité énergétique. On parle d'une consommation électrique réduite d'environ 3%.





Cette stratégie, déjà observée avec la PS5 Slim dont le stockage a été réduit sans baisse de prix, permet à Sony de réduire ses coûts de fabrication dans un contexte économique tendu, sans pour autant augmenter la facture pour le consommateur. C'est une mise à jour technique, quasi invisible pour le joueur, mais stratégique pour l'entreprise.

La DualSense V3 va-t-elle enfin régler le problème de l'autonomie ?

C'est la véritable bombe de cette fuite. Pour la première fois dans l'histoire de PlayStation, une manette officielle pourrait intégrer une batterie amovible. Cette DualSense V3 répondrait ainsi à la critique la plus récurrente des joueurs depuis le lancement de la PS5 : une autonomie souvent jugée trop faible.



Une telle innovation offrirait une flexibilité inédite. Les joueurs pourraient non seulement remplacer facilement une batterie usée, prolongeant ainsi la durée de vie de leur manette, mais aussi en posséder plusieurs pour ne jamais être à court d'énergie lors de longues sessions de jeu. Cela ouvrirait également la porte à un tout nouveau marché d'accessoires, avec des batteries officielles vendues séparément, ce qui ne déplairait sans doute pas à Sony.

Ces rumeurs sont-elles crédibles ?

Bien qu'il faille rester prudent, la source de cette information, le média polonais PPE, a récemment gagné en crédibilité en révélant en avance l'arrivée de Microsoft Flight Simulator 24 sur PS5. Le scénario d'une console plus économe en énergie est cohérent avec les dernières mises à jour logicielles de Sony et les rumeurs autour de la future PS6, qui mettrait également l'accent sur la sobriété énergétique.



Pour les joueurs, cette révision ne justifiera pas un nouvel achat de console, mais la DualSense V3, si elle est vendue séparément, pourrait devenir un accessoire indispensable. La seule inconnue reste la question du stick drift, la fuite ne précisant pas si Sony en profitera pour enfin adopter des joysticks à effet Hall, plus durables.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand cette nouvelle PS5 Pro sera-t-elle disponible ?

Selon les fuites, le lancement serait imminent, prévu pour la fin septembre 2025, et concernerait dans un premier temps uniquement le marché européen. Aucune information n'a circulé concernant une sortie aux États-Unis pour le moment.

La manette DualSense V3 sera-t-elle vendue séparément ?

Les rumeurs indiquent que la DualSense V3 serait fournie avec la nouvelle révision de la PS5 Pro. Il est très probable qu'elle soit également commercialisée séparément par la suite, remplaçant progressivement les modèles actuels en magasin.

Cette révision de la PS5 Pro est-elle plus puissante ?

Non, les informations actuelles ne font état d'aucune augmentation de puissance. Les améliorations seraient purement internes et axées sur l'optimisation de la consommation d'énergie. Les performances en jeu devraient rester identiques à celles de la PS5 Pro actuellement disponible.