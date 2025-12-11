C'est souvent le moment où les éditeurs relâchent la pression, mais cette année, il va falloir faire de la place sur le disque dur.

Sony a décidé de frapper un grand coup pour occuper vos vacances d'hiver avec une liste de titres qui ne laisse personne sur la touche. Que vous soyez un assassin discret ou un guerrier cherchant le défi ultime, il y a forcément un univers pour vous. C'est une stratégie agressive pour garder les joueurs captifs devant leur écran alors que les réunions de famille approchent.

Retour aux sources ou défi hardcore : que choisir ?

La tête d'affiche est incontestablement Assassin's Creed Mirage. Après des épisodes gargantuesques, Ubisoft revient ici à l'essence de la franchise : l'infiltration pure. Vous y incarnez Basim dans les rues vibrantes de Bagdad au IXe siècle, loin des éléments RPG envahissants des opus précédents. C'est une aventure plus condensée, plus narrative, qui ravira les nostalgiques de la première heure.

Pour ceux qui préfèrent souffrir manette en main, Wo Long: Fallen Dynasty est le candidat idéal. Ce titre d'action, situé dans une version dark fantasy de la Chine des Trois Royaumes, ne pardonne aucune erreur. Le système de combat, basé sur les arts martiaux et la parade, demande des réflexes d'acier. C'est un Soulslike nerveux qui promet de vous faire suer sang et eau entre deux repas de fête.

Quelles sont les pépites cachées du catalogue ?

Au-delà des blockbusters, ce mois de décembre brille par ses propositions originales, accessibles via le PlayStation Plus. La curiosité du moment s'appelle Skate Story. Vous y jouez un démon de verre sur un skate, dévalant les Enfers pour gagner sa liberté. Le concept est aussi fou que sa direction artistique est hypnotisante. C'est typiquement le genre d'expérience indé qui justifie à elle seule l'abonnement.

Les amateurs de jeux de rôle japonais ne sont pas oubliés avec Granblue Fantasy: Relink. Ce titre propose des combats en temps réel spectaculaires et une aventure coopérative jusqu'à quatre joueurs. C'est un monde céleste vaste et coloré, parfait pour s'évader. Sony prouve ici sa volonté de diversifier son offre pour toucher tous les profils de joueurs, du skater de l'extrême au capitaine de navire volant.

Y a-t-il des jeux pour toute la famille ?

Absolument, et c'est crucial en cette période. Le jeu vidéo est aussi une affaire de partage, comme le prouve LEGO Horizon Adventures. Cette relecture en briques de l'univers d'Aloy est jouable en coop et transforme un monde post-apocalyptique en terrain de jeu hilarant. C'est l'option idéale pour initier les plus jeunes à une licence culte sans la violence graphique.

Pour les gestionnaires en herbe, Planet Coaster 2 offre la possibilité de créer le parc d'attractions ultime, incluant désormais des parcs aquatiques. Et pour les tout-petits, la Pat'Patrouille répond présente avec deux titres, dont un jeu de course façon Mario Kart. Enfin, les nostalgiques abonnés au niveau Premium pourront redécouvrir les joutes épiques de Soulcalibur III, un classique de la PS2 qui n'a rien perdu de son tranchant.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand les jeux seront-ils disponibles ?

La majorité des titres, comme Assassin's Creed Mirage et Wo Long, rejoindront le catalogue le 16 décembre. Notez une exception pour Skate Story, qui est disponible un peu plus tôt, dès le 8 décembre.

Quels jeux sont réservés aux abonnés Premium ?

Ce mois-ci, c'est le jeu de combat culte Soulcalibur III qui rejoint la collection des classiques. Seuls les membres disposant de l'abonnement PlayStation Plus Premium pourront télécharger ou streamer ce titre issu de l'ère PS2.

Y a-t-il une offre spéciale pour les films ?

Oui, Sony lance une promotion liée à son application Sony Pictures Core. Pour tout achat d'un abonnement de 12 mois au PS Plus entre le 11 décembre et le 12 janvier, des crédits de films sont offerts pour regarder des nouveautés comme Venom The Last Dance.