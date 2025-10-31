Le chat est sorti du sac. Après une fuite de l'infaillible "leaker" Billbil-kun, Sony a confirmé la liste complète des jeux du PlayStation Plus Essential pour le mois de novembre 2025. Au programme, un trio éclectique mêlant poésie cyberpunk, vrombissements de moteur et chaos physique. Les excellents jeux d'octobre (dont Alan Wake 2) s'en vont bientôt.

Le grand retour du chat : qui est Stray ?

C'est le titre phare de la sélection. Stray, du studio français BlueTwelve, avait marqué les esprits lors de sa sortie en 2022. Il avait servi de produit d'appel majeur pour le lancement du PS Plus Extra (en "day one"), avant d'être logiquement retiré du catalogue un an plus tard. Son retour, cette fois dans la formule Essential accessible à tous, est une excellente nouvelle.





Le jeu vous place dans la peau d'un chat de gouttière explorant une cybercité décadente peuplée de robots. C'est une aventure touchante, saluée pour son ambiance et sa capacité à capturer l'essence du comportement félin (faire tomber des objets, par exemple).

De la vitesse et du chaos : que valent les autres jeux ?

Les deux autres titres sont radicalement différents. D'abord, EA Sports WRC 24, la simulation de rallye officielle de Codemasters, proposée ici dans sa version PS5. C'est un titre exigeant pour les fans de course, intégrant les véhicules et les livrées de la saison 2024.





L'autre jeu est Totally Accurate Battle Simulator (TABS). C'est un simulateur de bataille loufoque où vous créez des armées (dragons, cowboys, fusiliers...) qui s'affrontent avec une physique volontairement absurde. Un titre imprévisible et désopilant, parfait pour le multijoueur.

Quand récupérer ces jeux (et lesquels partent) ?

Cette nouvelle sélection (Stray, WRC 24, TABS) sera disponible au téléchargement pour tous les abonnés PlayStation Plus (Essential, Extra et Premium) à partir du mardi 4 novembre 2025 et ce, jusqu'au 1er décembre.



Ils remplacent les jeux d'octobre. Il ne vous reste donc que jusqu'au lundi 3 novembre pour ajouter Alan Wake 2, Goat Simulator 3 et Cocoon à votre bibliothèque.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les jeux PS Plus Essential de novembre 2025 ?

Les trois jeux offerts sont Stray (PS4, PS5), EA Sports WRC 24 (PS5) et Totally Accurate Battle Simulator (PS4, PS5).

Stray n'était-il pas déjà sur le PS Plus ?

Si. Il a été lancé en "day one" sur le catalogue PS Plus Extra en juillet 2022, mais a été retiré un an après. C'est la première fois qu'il est "offert" dans la formule de base Essential, où il restera dans votre bibliothèque tant que vous êtes abonné.

Y aura-t-il une suite à Stray ?

Oui, mais pas en jeu vidéo pour l'instant. Annapurna Animation (la branche cinéma de l'éditeur) a confirmé qu'un film d'animation basé sur l'univers de Stray est actuellement en développement.