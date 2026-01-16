Sony met les bouchées doubles pour ce début d'année. La firme japonaise vient de confirmer une vague de nouveautés pour les abonnés aux formules supérieures de son service, avec une sélection qui n'avait pas atteint un tel niveau depuis longtemps.

Au programme : des blockbusters acclamés, des expériences indépendantes audacieuses et même un classique de la course arcade pour les nostalgiques. Une véritable démonstration de force pour contenter tous les profils de joueurs.

Quels sont les deux poids lourds de cette sélection ?

L'attraction principale de ce mois de janvier est sans conteste Resident Evil Village. Huitième opus de la saga culte de Capcom, ce titre plonge à nouveau les joueurs dans la peau d'Ethan Winters. Après les événements traumatisants de l'épisode précédent, il pensait avoir trouvé la paix avec sa femme Mia, mais la tragédie frappe à nouveau. Le jeu déploie une atmosphère poisseuse et angoissante, fortement inspirée du folklore d'Europe de l'Est, entre château délabré et créatures grotesques.

À l'opposé du spectre, Like a Dragon: Infinite Wealth largue les amarres pour Honolulu. Ichiban Kasuga, en quête de sa mère biologique, se retrouve au cœur de trahisons en série avant que Kazuma Kiryu, figure emblématique de la saga, ne lui vienne en aide. Le jeu alterne avec brio entre les plages hawaïennes et les ruelles de Tokyo, proposant des combats hybrides mêlant action et mécaniques RPG au tour par tour, sans oublier la myriade d'activités annexes qui font la renommée de la franchise.

Au-delà des têtes d'affiche, quelles sont les autres pépites à découvrir ?

La sélection ne s'arrête pas là et propose des expériences variées pour tous les goûts. Expeditions: A MudRunner Game invite les joueurs à mener des expéditions scientifiques au volant de véhicules tout-terrain suréquipés. Votre mission sera de percer les mystères de terres inexplorées, des déserts arides aux forêts escarpées. Ces titres viennent enrichir un écosystème PlayStation toujours plus dense et attractif pour les joueurs avides de nouvelles aventures.

Pour les amateurs de frissons, A Quiet Place: The Road Ahead transpose l'univers des films à succès en jeu d'horreur solo. Vous incarnez une jeune femme devant survivre à une apocalypse orchestrée par des créatures hypersensibles au bruit, où chaque craquement peut être fatal. Dans un tout autre style, le roguelike acclamé Darkest Dungeon II vous embarque pour un road trip maudit où vous devrez gérer un groupe de héros imparfaits pour empêcher la fin du monde.

Et pour les amateurs de courses et d'expériences originales ?

Le service PlayStation Plus n'oublie pas les indépendants et les classiques. Art of Rally est une ode stylisée à l'âge d'or du rallye, tandis que The Exit 8 offre une courte mais intense expérience de simulateur de marche inspirée des espaces liminaires et des backrooms. Les amateurs de rangement et de puzzles trouveront leur bonheur avec A Little to the Left, un jeu apaisant où un chat espiègle vient semer le chaos.

Enfin, les membres Premium auront droit à une touche de nostalgie avec Ridge Racer. Ce jeu de course légendaire, initialement sorti sur la première PlayStation, revient avec des améliorations notables : rendu supérieur, fonction de rembobinage et sauvegarde rapide. C'est l'occasion parfaite de redécouvrir les sensations fortes de ce monument de la course arcade qui a marqué toute une génération de joueurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand ces nouveaux jeux seront-ils disponibles ?

L'ensemble de ces titres sera accessible pour les abonnés éligibles à partir du 20 janvier 2026.

Quels sont les abonnements PlayStation Plus concernés par cette offre ?

Ces jeux intègrent le catalogue des formules PlayStation Plus Extra et Premium. Les abonnés Premium bénéficient en exclusivité de l'accès à Ridge Racer, le classique de la PlayStation.

Tous les jeux sont-ils jouables sur PS4 et PS5 ?

La majorité des jeux est disponible sur les deux consoles. Cependant, A Quiet Place: The Road Ahead est une exclusivité PS5, comme précisé dans l'annonce officielle de Sony.