Le bilan annuel du PlayStation Store est tombé. Cchaque année, les chiffres de Sony sont scrutés pour prendre le pouls du marché, mais l'édition 2025 réserve une surprise de taille : la présence marquée et performante de plusieurs jeux édités par Microsoft. Une situation qui illustre la fin progressive de la traditionnelle guerre des exclusivités.

Quels jeux Microsoft s'imposent sur PlayStation ?

L'analyse des classements européens et nord-américains révèle une tendance de fond. Le cas le plus frappant est celui de Forza Horizon 5, autrefois symbole de la puissance de la console de Microsoft, qui réalise une performance spectaculaire en se plaçant quatrième en Europe. C'est une validation sans appel de la stratégie multiplateforme de Microsoft auprès des joueurs.

D'autres géants suivent de près. Minecraft, le mastodonte de Mojang aujourd'hui propriété de Microsoft, continue sa domination et se classe sixième sur PS5, une performance certainement aidée par le déploiement de sa nouvelle version native. Même un titre plus ancien comme The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, publié par Bethesda (filiale de Microsoft), trouve sa place, prouvant la puissance durable de certaines licences.

Comment expliquer cette percée inattendue ?

Cette situation n'est pas un accident, mais le fruit d'une stratégie mûrement réfléchie par Microsoft. La firme a décidé de ne plus cantonner ses plus grands jeux à son propre écosystème. L'objectif est limpide : maximiser les revenus en touchant la base de joueurs massive de la PlayStation, quitte à briser les anciennes barrières.

Le rachat historique d'Activision Blizzard a été un accélérateur de cette politique. Call of Duty: Black Ops 7, bien que moins dominant que son prédécesseur, reste un acteur majeur du top 10, consolidant la stratégie Xbox sur toutes les plateformes. La disponibilité de ces titres phares sur la console concurrente change complètement la dynamique du marché.

Quelles sont les implications pour l'avenir du gaming ?

La frontière entre les consoles s'estompe visiblement. Pour les joueurs, c'est une excellente nouvelle, offrant plus de choix et d'accès dans l'univers du jeu vidéo. Pour Sony, en revanche, c'est un nouveau défi : comment maintenir l'attractivité de son écosystème face à un concurrent qui joue désormais sur tous les tableaux ?

Nous assistons à une transformation majeure. La guerre n'est plus seulement celle des machines, mais bien celle des services et des catalogues. La présence de titres Xbox dans le top PlayStation n'est probablement que le début d'une nouvelle ère où les exclusivités pures se feront de plus en plus rares au profit de stratégies plus ouvertes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le jeu Xbox le plus surprenant dans le classement PS5 2025 ?

Sans conteste, Forza Horizon 5. Ce titre, historiquement une exclusivité phare de l'écosystème Xbox, se classe quatrième en Europe sur PS5, une performance remarquable qui symbolise à elle seule la nouvelle stratégie de Microsoft.

Minecraft est-il considéré comme un jeu Xbox dans ce classement ?

Oui, car bien que multiplateforme depuis longtemps, le studio Mojang a été racheté par Microsoft en 2014. Sa présence continue dans le top des téléchargements, notamment grâce à sa version native PS5, en fait un atout majeur pour la stratégie de Microsoft.

Les classements prennent-ils en compte les ventes physiques ?

Non, les données publiées par Sony sur son blog officiel concernent exclusivement les téléchargements effectués via le PlayStation Store. Les ventes de jeux en format physique ne sont pas incluses dans ces classements.