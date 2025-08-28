Après un été marqué par des offres pour son 15ème anniversaire, le PlayStation Plus attaque la rentrée avec une nouvelle sélection de trois jeux. Disponibles dès le 2 septembre, les abonnés pourront télécharger Psychonauts 2, Stardew Valley et Viewfinder. Une offre moins explosive que celle d'août qui contenait Lies of P, mais qui mise sur des titres acclamés par la critique et parfaits pour se détendre.

Quels sont les jeux offerts ce mois-ci ?

La sélection de septembre est un trio de pépites indépendantes et acclamées. On y trouve Psychonauts 2, le jeu de plateforme-aventure de Double Fine, un studio appartenant à Microsoft. Vient ensuite l'incontournable Stardew Valley, la simulation de vie à la ferme qui a conquis des millions de joueurs. Enfin, Viewfinder complète le tableau, un jeu de réflexion à la première personne qui joue brillamment avec la perception et la perspective.

"Psychonauts 2" est-il un incontournable ?

Absolument. Razputin "Raz" Aquato, jeune acrobate doté de pouvoirs psychiques, rejoint enfin l'organisation d'espionnage des Psychonauts. Mais une taupe menace l'organisation de l'intérieur. Ce jeu de plateforme-aventure, salué pour son style cinématographique et son humour, vous plonge dans les esprits tortueux de divers personnages. Nul besoin d'avoir joué au premier pour apprécier cette suite magistrale.

Pourquoi "Stardew Valley" est-il si populaire ?

Stardew Valley est bien plus qu'un simple jeu de ferme. Vous héritez d'un lopin de terre et devez le transformer en une exploitation prospère. Mais le jeu brille surtout par sa profondeur : vous pouvez cultiver, élever du bétail, pêcher, explorer des mines et, surtout, vous lier d'amitié (et plus si affinités) avec les habitants du village. C'est une expérience relaxante et incroyablement addictive, un véritable phénomène du jeu indépendant.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand les jeux seront-ils disponibles ?

Les trois jeux seront téléchargeables pour tous les abonnés PlayStation Plus du 2 septembre au 6 octobre 2025.

Jusqu'à quand puis-je récupérer les jeux d'août ?

Vous avez jusqu'au 1er septembre pour ajouter les jeux du mois d'août, à savoir Lies of P, DayZ et My Hero One’s Justice 2, à votre bibliothèque de jeux.

Faut-il un abonnement spécifique pour en profiter ?

Non, ces trois jeux sont disponibles pour tous les paliers de l'abonnement PlayStation Plus : Essential, Extra et Premium.