Lancé en 2023, le PlayStation Portal a d'abord été perçu comme un simple accessoire de lecture à distance pour la PS5. Il a pourtant su convaincre son public.

Depuis une mise à jour logicielle majeure en 2025, l'appareil est devenu une véritable console de streaming autonome, capable de lancer certains jeux sans nécessiter une console allumée à domicile. Un changement de statut qui l'expose désormais directement à la concurrence féroce des consoles PC portables.

Pourquoi une version Pro avec écran OLED serait-elle un tournant ?

La rumeur la plus excitante repose sur un changement majeur de technologie d'affichage. Le modèle actuel utilise un écran LCD 1080p à 60 Hz, une technologie fonctionnelle mais datée pour le segment premium en 2026. Le passage à un écran OLED transformerait radicalement l'expérience visuelle.

Cette technologie offre des contrastes infinis, des noirs parfaits et des couleurs bien plus vives. C'est un argument de vente majeur, comme l'ont prouvé avant Sony les succès de la Nintendo Switch OLED et du Steam Deck OLED. L'impact sur la qualité d'image est immédiat et justifierait à lui seul une montée en gamme.

Le 120 Hz est-il vraiment réaliste pour du streaming ?

La deuxième information clé avancée par Zuby_Tech est encore plus ambitieuse : un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sur le papier, c'est la promesse d'une fluidité exceptionnelle, idéale pour les jeux d'action rapides. Mais cette caractéristique soulève d'importantes questions techniques.

Le streaming de jeux est intrinsèquement dépendant de la latence du réseau et de la stabilité de la connexion internet. Maintenir un flux stable à 120 images par seconde sans décalage ni artefact visuel relève du défi technique. Même avec une connexion fibre optique de pointe, la performance dépendrait fortement de l'optimisation des serveurs de Sony.

Quel serait le bon timing pour Sony en 2026 ?

Le contexte a radicalement changé. Le Portal n'est plus un simple périphérique. En devenant une console de streaming autonome, il se mesure directement aux acteurs comme le Steam Deck ou la ROG Ally. L'argument d'un écran supérieur devient donc crucial pour se différencier.

Sortir une version Pro en 2026 suivrait une stratégie marketing éprouvée. Plutôt que de réinventer entièrement la machine, Sony proposerait un "lifting premium" pour relancer l'intérêt et justifier un nouveau cycle de ventes sans engager des coûts de R&D massifs.

Faut-il croire à cette rumeur ?

La source de cette fuite, Zuby_Tech, n'est pas un inconnu. Il avait déjà révélé avec précision les détails du "Project Q", le nom de code du premier PlayStation Portal, bien avant son annonce officielle. Sa crédibilité confère donc un poids certain à ces nouvelles informations.

Cependant, la prudence reste de mise. Sony n'a fait aucune annonce officielle et une fuite, même crédible, ne garantit rien. De nombreuses inconnues demeurent : le prix, l'impact sur l'autonomie de la batterie et la compatibilité logicielle exacte. L'idée reste séduisante, mais il faudra attendre une confirmation du constructeur.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la principale différence attendue pour la PlayStation Portal Pro ?

La nouveauté majeure serait l'intégration d'un écran OLED, offrant des couleurs plus vives et des contrastes parfaits. À cela s'ajouterait un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité de jeu accrue, marquant une nette amélioration par rapport à l'écran LCD 60 Hz du modèle actuel.

Le 120 Hz sera-t-il disponible pour tous les jeux ?

C'est peu probable. La performance du streaming à 120 images par seconde dépendra fortement de la stabilité de la connexion internet de l'utilisateur et de l'optimisation des serveurs de Sony. Seuls les jeux compatibles et les connexions les plus robustes pourront probablement en profiter pleinement.

Quand cette nouvelle console pourrait-elle sortir ?

Selon les rumeurs actuelles, Sony viserait une sortie pour l'année 2026. Cependant, il ne s'agit que d'une spéculation et aucune annonce officielle n'a encore été faite par le constructeur.