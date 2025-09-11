Trente ans se sont écoulés depuis le lancement de la première PlayStation, trois décennies qui ont redéfini le paysage du jeu vidéo.

Pour marquer cet anniversaire, Mat Piscatella, analyste chez Circana, a dévoilé des données de ventes exclusives couvrant toute l'histoire de la marque, de la PS1 à la PS5. Le verdict est sans appel : sur le long terme, ce sont les éditeurs tiers qui règnent en maîtres, avec un duo de tête qui écrase tout sur son passage.

Qui domine réellement les ventes sur PlayStation ?

Le roi incontesté est, sans grande surprise, Grand Theft Auto V. Le monstre de Rockstar Games, sorti sur trois générations de consoles, s'impose comme le jeu le plus vendu de l'histoire de PlayStation.

Le studio place d'ailleurs quatre de ses titres dans le top 10, avec Red Dead Redemption II, GTA: San Andreas et GTA: Vice City. Mais la véritable démonstration de force vient d'Activision : la franchise Call of Duty occupe à elle seule neuf des vingt premières places du classement.

Face à ce raz-de-marée, les productions PlayStation Studios peinent à exister. Seuls quelques titres emblématiques parviennent à se faire une place :

Les ventes reflètent-elles les revenus générés ?

Pas tout à fait, et c'est là que la stratégie des jeux-services montre sa puissance. En examinant les revenus produits, la franchise Call of Duty se révèle davantage dominante, positionnant cinq de ses jeux dans le classement des dix premiers et onze dans celui des vingt premiers.

Des jeux tels que Modern Warfare (2019) et Black Ops 6 connaissent une ascension fulgurante, surpassant des géants en matière de ventes unitaires comme Minecraft. Ce phénomène démontre l'effet des microtransactions et des passes de combat, qui convertissent une acquisition unique en un flux de revenus régulier. Quant aux exclusivités Sony, axées sur un modèle narratif un joueur, elles tiennent honorablement le coup, mais ne peuvent pas rivaliser avec la dynamique économique des jeux multijoueurs.

Classement des titres ayant générés le plus de revenus :





Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare (2019) Red Dead Redemption II Call of Duty: Modern Warfare II (2022) Call of Duty: Black Ops 6 Call of Duty: Black Ops: Cold War Minecraft Call of Duty: Black Ops III Grand Theft Auto: San Andreas Guitar Hero III: Legends of Rock Marvel’s Spider-Man Call of Duty: Black Ops II Call of Duty: Black Ops Call of Duty: WWII Call of Duty: Black Ops 4 Call of Duty: Modern Warfare III (2023) Call of Duty: Modern Warfare 3 Marvel’s Spider-Man 2 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Grand Theft Auto: Vice City

Et qui étaient les champions sur la toute première PlayStation ?

Un voyage dans le passé sur la PlayStation première du nom dévoile un univers bien distinct, où les titres exclusifs Sony tenaient la vedette. Les ventes sont dominées par Gran Turismo et Crash Bandicoot, des franchises qui ont véritablement façonné l'identité de la marque.

On trouve des jeux emblématiques qui ont marqué une génération de joueurs, tels que Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Tekken 3 et Spyro The Dragon. Ce classement des 20 meilleurs jeux est une véritable capsule temporelle qui évoque une période où la variété des genres et l'innovation dans le mode solo étaient les facteurs clés de la réussite commerciale.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ces classements sont-ils officiels ?

Non, il ne s'agit pas de données officielles communiquées par Sony. Ces classements ont été compilés par Mat Piscatella de l'agence Circana, une société spécialisée dans l'analyse du marché du jeu vidéo, et se basent sur les données de ventes aux États-Unis de janvier 1995 à juillet 2025.

Pourquoi y a-t-il si peu de jeux PlayStation Studios dans le top 20 global ?

Plusieurs facteurs l'expliquent. D'une part, la longévité et la disponibilité multi-générationnelle de jeux comme GTA V et Minecraft leur donnent un avantage écrasant. D'autre part, la popularité massive de la franchise Call of Duty, un véritable phénomène culturel, sature le haut du classement. Enfin, les exclusivités PlayStation, bien que très acclamées, ont des volumes de vente qui restent inférieurs à ces géants multiplateformes.

Le jeu le plus vendu est-il aussi le plus rentable ?

Pas nécessairement. GTA V est bien le numéro un dans les deux catégories. Cependant, des jeux comme Minecraft, très bien classé en ventes unitaires, chutent dans le classement des revenus. À l'inverse, les jeux Call of Duty, grâce à leurs modèles de monétisation continue (passes de combat, skins), génèrent des revenus bien supérieurs à leurs simples ventes de base.