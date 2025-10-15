L'intégralité de la feuille de route de la franchise Pokémon pour le reste de la décennie aurait été mise en ligne. Orchestrée par la même source que le "Teraleak" de 2024, cette nouvelle vague de révélations, savamment orchestrée à quelques jours de la sortie de Légendes Pokémon : Z-A, dessine un avenir aussi ambitieux que chargé pour la licence de Game Freak.

Qu'est-ce que ce "Teraleak" et d'où vient-il ?

Le Teraleak n'est pas un nouveau venu dans le monde des fuites Pokémon. Il s'agit d'une fuite de données massive provenant directement des serveurs de Game Freak, dont une première vague avait déjà secoué l'industrie en 2024. Le pirate informatique, qui nargue Nintendo depuis des mois, aurait conservé cette seconde partie des informations pour la dévoiler au moment le plus stratégique.





Une précision de taille s'impose cependant : les documents qui ont fuité dateraient de 2021. Il est donc très probable que certains projets aient évolué, été repoussés ou même annulés depuis. Ces révélations sont donc à prendre avec d'énormes pincettes, même si elles semblent authentiques.

Quelle est la grande nouveauté attendue pour 2026 ?

Le plat de résistance de cette fuite concerne la tant attendue dixième génération. Selon les documents, elle porterait les noms de Pokémon Vent et Pokémon Vagues (Pokémon Wind & Waves) et serait prévue pour fin 2026. Ces titres marqueraient une rupture technique majeure, avec un tout nouveau moteur graphique, et seraient très probablement exclusifs à la Switch 2.





Le jeu se déroulerait dans une nouvelle région inspirée de l'Asie du Sud-Est et de l'Indonésie, mettant l'accent sur l'exploration. Plus audacieux encore, le gameplay s'inspirerait de Breath of the Wild, avec un monde ouvert où le boss final serait accessible dès le début. Une nouvelle mécanique de "bébés Pokémon" est également mentionnée.

Quels sont les autres projets majeurs révélés ?

Mais la fuite ne s'arrête pas là et dessine une feuille de route qui donne le vertige. Le rêve de millions de fans pourrait enfin se réaliser en 2028 avec le projet "Seed", un MMO Pokémon qui permettrait de voyager entre plusieurs régions, dont Hoenn et Sinnoh. La licence continuerait également sur sa lancée des épisodes "Légendes" avec un opus se déroulant dans la région de Galar, prévu pour 2027 ou 2028.





Enfin, la Génération 11 serait déjà dans les cartons, avec une sortie planifiée pour 2030, confirmant un cycle de quatre ans entre chaque nouvelle génération principale.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ces informations sont-elles 100 % fiables ?

Non. Bien que les documents semblent authentiques, ils datent de 2021. Les plans de Game Freak ont très certainement évolué depuis. Il faut donc considérer cette feuille de route comme une intention de l'époque et non comme un calendrier définitif.

Y aura-t-il d'autres remakes comme Diamant Étincelant et Perle Scintillante ?

La fuite suggère qu'il ne faut pas attendre de remakes des versions Noir et Blanc avant très longtemps. Ces derniers pourraient même être repoussés à la génération de console suivante, la "Switch 3".

Nintendo a-t-il réagi à cette fuite massive ?

Pour l'instant, Nintendo et The Pokémon Company gardent le silence. Cependant, après la première vague du Teraleak en 2024, Nintendo avait engagé une action en justice pour tenter d'identifier le ou les responsables, notamment en demandant à Discord de révéler l'identité de plusieurs utilisateurs.