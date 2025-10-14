C'est un scénario redouté mais devenu habituel pour les grandes sorties. Prévu pour le 16 octobre sur les consoles de Nintendo, Légendes Pokémon : Z-A est déjà dans la nature.

Des copies physiques et, surtout, une ROM complète et jouable du titre circulent en ligne, permettant aux dataminers et aux streamers de révéler l'intégralité de son contenu avant l'heure. La chasse aux spoilers est ouverte.

Quelles sont les nouvelles Méga-Évolutions confirmées ?

C'est le grand retour attendu par des millions de joueurs : les Méga-Évolutions sont au cœur de l'aventure à Illumis, dans la région de Kalos. Si les fuites ont déjà révélé l'ensemble des transformations, The Pokémon Company en avait officiellement confirmé une poignée :

Méga-Dracolosse

Méga-Empiflor

Méga-Brutalibré

Méga-Sépiatroce

Il est également confirmé que les Pokémon de départ (Blindépique, Goupelin et Amphinobi) auront droit à leur Méga-Évolution, bien que celles-ci semblent liées à un futur DLC payant.

Comment le jeu a-t-il pu fuiter aussi massivement ?

Le phénomène n'est pas nouveau pour Nintendo, mais il prend une ampleur considérable cette fois-ci. La fuite provient de plusieurs sources. D'une part, des copies physiques du jeu ont été distribuées en avance, permettant à certains joueurs de diffuser des images et vidéos. D'autre part, et c'est le plus grave pour l'éditeur, une ROM complète du jeu est apparue sur des sites illégaux.



Cette version numérique peut être jouée sur des consoles modifiées ou via des émulateurs sur PC, donnant un accès total au jeu. Même le pré-téléchargement légal sur l'eShop a permis à des dataminers d'extraire des listes complètes d'attaques et d'objets, ne laissant que peu de secrets intacts.

Quelles sont les informations pratiques à retenir pour la sortie ?

Pour ceux qui attendent la sortie officielle, le rendez-vous est fixé au jeudi 16 octobre. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch et sur la nouvelle Switch 2, avec des spécificités pour chaque version. Il faudra prévoir 4,1 Go d'espace libre sur la Switch actuelle et 7,7 Go sur sa successeure.



Le lancement se fera à minuit, heure locale, dans la plupart des régions du monde. Côté prix, il est affiché à 44,99 € sur Switch et 51,99€ sur Switch 2, avec une option de mise à niveau à 9,99 € pour passer d'une version à l'autre.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le jeu sera-t-il vraiment différent sur Switch et Switch 2 ?

Oui. Il est confirmé que la version Switch 2 bénéficiera de "graphismes et de taux de rafraîchissement améliorés". L'espace de stockage plus important requis pour cette version (7,7 Go contre 4,1 Go) suggère des textures de meilleure qualité et des optimisations spécifiques à la nouvelle console.

Y aura-t-il de nouveaux Pokémon dans cet opus ?

Non, The Pokémon Company a indiqué qu'aucune nouvelle espèce de Pokémon n'était prévue. La grande nouveauté réside dans l'ajout de Méga-Évolutions inédites pour des Pokémon déjà existants, une mécanique qui n'avait pas été utilisée depuis près de dix ans.

Un DLC est-il déjà annoncé ?

Oui, un DLC payant nommé "Méga Dimension" est déjà disponible en précommande. Il ajoutera du contenu narratif après la sortie du jeu, ainsi que deux nouvelles Méga-Évolutions, dont celle de Raichu. L'acheter en avance débloque des bonus cosmétiques immédiats.