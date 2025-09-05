Présenté en 2025 comme un retour à l’essentiel, le Loop enterre les distractions : pas de notifications, pas de minuteur, pas de vibrations, pas de GPS ni de SpO2. Il reprend l’idée d’un tracker discret — à mille lieues d’une montre connectée — et assume une lecture des données uniquement dans l’application compagnon. Douze ans après le premier Loop (2013), Polar revendique un usage continu, simple, pensé pour se faire oublier.

Un minimalisme assumé, pensé pour durer

Dès la première prise en main, le Loop affiche sa différence : un tracker sans écran et « zéro distraction ». Le module logé dans le bracelet textile embarque le cardiofréquencemètre Precision Prime pour mesurer la fréquence cardiaque, compter les pas, estimer les calories, analyser le sommeil et détecter automatiquement les séances, puis la récupération.

Pas de GPS, pas de SpO2 et même pas d’horloge : c’est volontaire, pour éviter l’escalade des fonctions gadgets et les sollicitations inutiles. Par rapport à un Whoop, l’approche est similaire côté usage… mais ici, l’achat unique donne accès à toutes les fonctions, point final.

Données, application et autonomie : le trio clé

Tout converge vers Polar Flow, l’app gratuite qui centralise activité, sommeil et récupération, avec options d’entraînement avancées (guidage vocal, cibles, enregistrement d’itinéraires via le smartphone).

Le Loop peut aussi stocker jusqu’à quatre semaines de données avant synchronisation, pratique en déplacement. L’autonomie annoncée atteint huit jours — correcte au quotidien même si le Whoop 5 promet 14 jours. Côté confidentialité, Polar met en avant un traitement des informations au sein de son écosystème et une protection régie par le droit européen : pas de revente des données, suppression possible en cas de fermeture de compte.

Prix, public visé et place dans l’écosystème

Vendu 179,90 € (19,90 € le bracelet supplémentaire), le Loop s’adresse à celles et ceux qui veulent suivre leur santé sans basculer dans la montre « always-on ». Les livraisons débutent le 10 septembre, avec trois coloris (Greige Sand, Night Black, Brown Copper). Le positionnement est clair : une alternative discrète à Whoop, sans abonnement, et un compagnon utile pour les utilisateurs déjà équipés d’une montre Polar — le Loop comblant les « temps morts » entre deux entraînements pour offrir une vision plus globale.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Loop convient-il pour la course ou le vélo sans smartphone ?

Oui pour suivre l’effort (fréquence cardiaque, dépense, durée), non pour la distance et l’itinéraire : il n’intègre pas de GPS. Pour la cartographie et la vitesse/trace, il faudra emporter le téléphone ou une montre dédiée.

Peut-on recevoir des notifications ou utiliser un minuteur intégré ?

Non. Le Loop est volontairement dépourvu d’écran, de notifications et d’outils annexes (minuteur, horloge, vibrations). L’objectif est de réduire les sollicitations et de préserver l’autonomie.

Quid des données personnelles collectées par le Loop ?

Les métriques (activité, sommeil, récupération) sont synchronisées dans l’écosystème Polar Flow, avec promesse de non-revente et de protection par le cadre européen. L’utilisateur garde la main : consultation, export ou suppression sont possibles.