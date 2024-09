Reporté sine die la semaine dernière en raison de conditions météorologiques défavorables pour son retour, le décollage de la mission spatiale privée Polaris Dawn aurait pu connaître un retard bien plus long encore.

Suite à un problème rencontré par un premier étage de la fusée Falcon 9 qui a fini par exploser lors de son atterrissage sur une barge automatisée en mer, la Federal Aviation Administration (FAA) avait suspendu les vols de ce lanceur de SpaceX.

Si l'enquête de la FAA reste ouverte, les vols de Falcon 9 ont pu reprendre seulement deux jours après l'interruption pour des missions Starlink. C'est une fusée Falcon 9 qui propulsera dans l'espace Polaris Dawn.

Un décollage de Polaris Dawn attendu mercredi

Depuis le Centre spatial Kennedy de la Nasa en Floride, le décollage de Polaris Dawn est désormais prévu au plus tôt pour le mercredi 4 septembre à 03h38 heure locale, soit 07h38 GMT et 09h38 heure de Paris.

Polaris Dawn partira avec un étage principal de Falcon 9 effectuant son quatrième vol. Il enverra dans l'espace une capsule Crew Dragon transportant Jared Isaacman, Scott Poteet, Sarah Gillis et Anna Menon.

Cinq jours d'une mission historique

D'une durée de jusqu'à cinq jours, la mission atteindra 1400 km d'altitude et orbitera autour de certaines parties de la ceinture de radiations de Van Allen. À 700 km d'altitude, les astronautes non professionnels Jared Isaacman et Sarah Gillis réaliseront une sortie extravéhiculaire de deux heures.

Tout l'équipage de Polaris Dawn portera des combinaisons conçues par SpaceX et utilisées pour les sorties dans l'espace. Crew Dragon ne dispose pas de sas de sortie et il y aura une dépressurisation complète de la cabine pour l'inédite sortie spatiale privée.

L'équipage mènera des expériences scientifiques pour le compte de divers instituts partenaires et ayant pour objectif de faire progresser la santé humaine sur Terre et pendant les vols spatiaux de longue durée. Les communications laser Starlink dans l'espace seront en outre testées.

Le retour sur Terre de Polaris Dawn se fera avec un amerrissage final dans l'océan Atlantique.

N.B. : Source image (vignette) : SpaceX.