Il faut le reconnaître, Porsche traverse une période délicate. Entre des tarifs douaniers pénalisants aux États-Unis et une guerre des prix acharnée sur le marché chinois, le constructeur allemand a vu ses profits s'effondrer récemment, l'obligeant même à revoir sa stratégie d'électrification.

C'est dans ce climat tendu que la marque de Stuttgart abat une carte maîtresse : le lancement très attendu de son tout premier SUV 100 % électrique, le Cayenne.

Une fiche technique qui défie la raison ?

Les chiffres annoncés parlent d'eux-mêmes et positionnent d'emblée le véhicule comme le plus puissant jamais produit en série par la firme. Le constructeur de Stuttgart place la barre très haut avec son Cayenne, décliné en deux variantes : Electric et Turbo Electric.

La version Turbo, véritable étendard technologique, développe jusqu'à 850 kW (1156 chevaux) et un couple de 1500 Nm une fois le mode Launch Control activé. Les performances sont celles d'une supercar, avec un 0 à 100 km/h abattu en seulement 2,5 secondes et une vitesse de pointe de 260 km/h.

Une fonction "Push-to-Pass", héritée de la compétition, permet même de libérer un surplus de puissance pendant 10 secondes.

Plus qu'un monstre de puissance, une vitrine technologique

Au-delà de la performance brute, Porsche a doté son Cayenne électrique d'innovations de premier plan. Le véhicule repose sur une nouvelle batterie de 113 kWh avec une architecture 800 volts permettant une recharge de 10 à 80 % en moins de 16 minutes dans des conditions optimales.

Plus novateur encore, ce SUV sera le premier modèle de la marque à proposer en option la recharge par induction, à une puissance de 11 kW. Côté châssis, la suspension pneumatique adaptative est de série, tandis que le système Porsche Active Ride, déjà vu sur la Taycan et la Panamera, assure une stabilité et un confort de premier ordre en compensant quasi intégralement les mouvements de caisse.

Un habitacle repensé autour de l'expérience conducteur

L'intérieur a été entièrement revu pour inaugurer ce que Porsche nomme la Porsche Driver Experience. La pièce maîtresse est sans conteste le Flow Display, un immense écran OLED incurvé qui semble flotter sur la console centrale, complété par une instrumentation numérique de 14,25 pouces et un écran passager optionnel de 14,9 pouces.

Conscient de l'écueil du tout-tactile, Porsche a eu la bonne idée de conserver des commandes physiques pour les fonctions essentielles comme la climatisation et le volume. Un repose-main a même été conçu pour faciliter la manipulation des commandes en conduite dynamique.

Le Cayenne électrique est d'ores et déjà disponible à la commande, pour des livraisons prévues à l'été 2026. Reste une inconnue de taille, soulevée par les observateurs : l'assistant vocal dopé à l'IA, dont Porsche refuse pour l'heure de nommer le grand modèle de langage qui l'anime.

Le constructeur devra clarifier ce point, tout en jonglant avec une stratégie audacieuse qui maintient, en parallèle de ce monstre électrique, des versions thermiques et hybrides pour ne laisser aucun client sur le bord de la route.