C'est officiel. La France se dote d'un nouveau navire amiral. Le président a confirmé le lancement du programme lors d'un déplacement aux Émirats arabes unis pour célébrer Noël avec les forces françaises.

La décision, prise après un "examen complet et minutieux", engage le pays dans un projet stratégique colossal pour les décennies à venir. Le navire, pour l'instant désigné par l'acronyme PA-NG, est destiné à prendre la relève à l'horizon 2038.

Un géant des mers aux dimensions records ?

Le futur fleuron de la Marine nationale s'annonce hors normes. Avec ses 310 mètres de long pour 85 mètres de large, il surclassera nettement son prédécesseur. Le Charles de Gaulle, lui, affiche 261 mètres de long. Cette taille imposante en ferait potentiellement le plus grand bâtiment de guerre jamais construit en Europe.

Ce "monstre flottant", comme l'a qualifié le ministre des Armées Sébastien Lecornu, déplacera près de 80 000 tonnes. Il pourra accueillir un équipage de 2000 marins et embarquer une trentaine d'avions de combat, dont les Rafale Marine au standard F5 et le futur SCAF (Système de Combat Aérien du Futur), ainsi que des drones et des hélicoptères.

Quelle technologie embarquée pour ce colosse ?

Au cœur de la puissance du PA-NG, on trouvera deux chaufferies nucléaires K22, dont la conception est assurée par TechnicAtome. Cette propulsion nucléaire lui garantira une autonomie et une endurance exceptionnelles en mer, un atout stratégique majeur pour des missions de longue durée sans ravitaillement.

L'une des innovations les plus attendues concerne les catapultes. Fini la vapeur. Le nouveau porte-avions sera équipé de catapultes électromagnétiques EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System), une technologie américaine de pointe. Ce système permet des lancements plus précis, plus souples et mieux adaptés aux aéronefs de nouvelle génération, y compris les drones plus légers.

Quel impact pour l'industrie française ?

Ce projet n'est pas seulement militaire, c'est un programme industriel d'une ampleur considérable. La maîtrise d'œuvre est confiée à de grands noms comme Naval Group et les Chantiers de l'Atlantique. Le président Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé une visite à Saint-Nazaire en février prochain pour marquer le coup.

Le chantier va irriguer tout un écosystème. Environ 800 fournisseurs, dont une très large majorité de PME françaises, seront mobilisés. Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit déjà des autorisations d'engagement à hauteur de 10,2 milliards d'euros, étalés sur plusieurs années, pour financer ce programme vital pour la base industrielle et technologique de défense française.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand le nouveau porte-avions sera-t-il mis en service ?

L'entrée en service du PA-NG est prévue pour l'année 2038, date à laquelle il prendra la relève du Charles de Gaulle pour maintenir la permanence de la capacité aéronavale française.

Combien coûtera ce nouveau navire ?

Le projet de loi de finances 2025 alloue des autorisations d'engagement de 10,2 milliards d'euros pour lancer le développement et la construction. Le coût total final sera précisé au fil de l'avancement du programme.

Le Charles de Gaulle sera-t-il détruit ?

Le Charles de Gaulle doit rester opérationnel jusqu'en 2038. Une étude est en cours pour déterminer si sa durée de vie peut être prolongée de quelques années supplémentaires en fonction de l'état de sa structure et de ses chaufferies nucléaires.