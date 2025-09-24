C'est une perspective qui pourrait changer le quotidien de près de deux milliards de personnes. Des chercheurs ont présenté des résultats très prometteurs pour un traitement de la presbytie sous forme de simples gouttes oculaires.

Cette avancée, testée sur plus de 700 patients, offre une alternative non invasive à la chirurgie et aux traditionnelles lunettes de lecture, avec une efficacité qui pourrait s'étendre sur plusieurs années.

Comment de simples gouttes peuvent-elles corriger la vision ?

Le secret réside dans un cocktail de deux molécules. Le principe actif principal est la pilocarpine, une substance connue pour provoquer la contraction de la pupille et des muscles ciliaires, responsables de l'accommodation (la mise au point de l'œil). En clair, elle "rebooste" la capacité naturelle de l'œil à voir de près.





Cependant, la pilocarpine seule peut causer un inconfort notable. L'innovation de l'équipe argentine, dirigée par le Dr Giovanna Benozzi, a été de l'associer à du diclofénac, un anti-inflammatoire qui contrecarre efficacement les effets secondaires.

Quelle est l'efficacité réelle de ce traitement ?

Les résultats sont spectaculaires. Lors de l'étude menée sur 766 patients, une amélioration significative a été constatée seulement une heure après l'instillation des gouttes. Près de 99 % des participants ont pu lire au moins deux lignes supplémentaires sur une échelle de vision standard.





Plus impressionnant encore, l'effet n'est pas éphémère. Les bénéfices se sont maintenus sur une durée médiane de 434 jours, et jusqu'à deux ans pour certains patients. Le tout avec une excellente tolérance : moins de 4% des participants ont rapporté une irritation mineure et passagère.

Est-ce la fin annoncée des lunettes de lecture ?

Pas si vite. Si ce traitement est très prometteur, il ne s'adresse pas à tout le monde et ne remplacera pas toutes les solutions existantes, notamment les fameuses lunettes de lecture.



Les chercheurs le présentent avant tout comme une alternative pour les personnes qui ne sont pas de bons candidats à la chirurgie ou qui vivent mal le port de lunettes. De plus, des études à plus long terme sont encore nécessaires pour valider l'innocuité totale du traitement sur plusieurs années. Il faudra donc encore patienter avant de voir ces gouttes arriver en pharmacie.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ces gouttes sont-elles déjà disponibles ?

Non, pour l'instant, il s'agit des résultats d'une étude clinique. Le traitement doit encore passer par toutes les étapes de validation réglementaire avant une éventuelle commercialisation, ce qui pourrait prendre plusieurs années.

Y a-t-il des contre-indications ?

Bien que l'étude montre une bonne tolérance, des ophtalmologues soulignent que la pilocarpine peut poser des questions pour certains problèmes de rétine, notamment chez les grands myopes. Une consultation médicale restera indispensable.

En quoi est-ce différent des traitements existants ?

Des gouttes pour la presbytie existent déjà (comme Vuity aux États-Unis), mais elles sont souvent basées sur la pilocarpine seule, avec des effets secondaires plus marqués et une durée d'action plus courte. L'ajout du diclofénac est la principale innovation ici, améliorant la tolérance et la durée de l'efficacité.