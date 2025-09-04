L'histoire de Prey 2 est celle d'une des arlésiennes les plus célèbres de l'industrie. Annulé officiellement par Bethesda en 2014, le projet développé par Human Head Studios a laissé un goût amer aux fans qui attendaient une suite directe au jeu culte.

Aujourd'hui, une série de vidéos de développement, apparemment mises en ligne par David Halsted, un ancien du studio, vient raviver la flamme et montrer l'étendue des ambitions de l'époque.

Que montrent ces nouvelles vidéos ?

La fuite se compose de cinq vidéos distinctes qui lèvent le voile sur différentes facettes du jeu. On y découvre la séquence d'introduction prévue, une démo de gameplay complète, un survol de l'une des villes du jeu baptisée "Undercity", ainsi que des prototypes pour un système de combat agile et des séquences de poursuite.

Ces extraits confirment l'orientation open-world du titre, où le joueur aurait incarné un nouveau protagoniste, le chasseur de primes Killian Samuels, sur la planète extraterrestre Exodus.

Malheureusement, les vidéos qui ont rapidement compté des milliers de vues ont été retirées de YouTube.

Pourquoi le jeu a-t-il été annulé ?

Le développement de Prey 2 a été pour le moins chaotique. Annoncé en 2011, le projet semblait bien avancé, proche du statut d'alpha selon ses créateurs, avant que le travail ne s'arrête brusquement.

Pendant des années, les rumeurs ont circulé avant que Bethesda ne confirme l'annulation en 2014, arguant que le jeu "n'atteignait pas les standards de qualité" de l'éditeur. Cette décision a marqué la fin du projet de Human Head et a ouvert la voie à une réinterprétation totale de la licence, confiée plus tard à un autre studio.

Quel avenir pour la franchise Prey ?

La franchise a finalement eu une seconde vie en 2017, mais sous une forme très différente. C'est le talentueux studio Arkane Studios qui a hérité de la licence pour en faire un "reboot", un immersive sim acclamé par la critique mais sans aucun lien avec l'histoire ou les mécaniques du jeu original et de sa suite avortée.

Pour les fans de la première heure, ces vidéos de Prey 2 sont donc un regard doux-amer sur ce qui aurait pu être. Avec la fermeture récente d'Arkane Austin, l'avenir de la licence Prey semble plus incertain que jamais.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui a fait fuiter ces images ?

La source semble être une chaîne YouTube au nom de David Halsted, qui, selon son profil LinkedIn, a travaillé chez Human Head Studios pendant près de 20 ans. Il a récemment fait partie des vagues de licenciements chez ZeniMax Online Studios, ce qui pourrait expliquer cette publication soudaine.

Le Prey de 2017 est-il lié à ce Prey 2 ?

Non, absolument pas. Après l'annulation du Prey 2 de Human Head, Bethesda a confié la licence à Arkane Studios (créateurs de Dishonored) pour une réinitialisation complète. Le jeu de 2017 partage le nom et quelques thèmes de science-fiction, mais il s'agit d'une expérience de jeu, d'une histoire et d'un univers totalement distincts.