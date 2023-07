Amazon leader du e-commerce européen, propose, en ce Prime Day, des offres incontournables qui vont vous régaler. Nous avons sélectionné une vingtaine d'articles affichant des remises et il y en aura pour tous les gouts.

Commençons par la caméra de surveillance Reolink Argus PT. Cette caméra IP capture les images et le son et les stocke sur un serveur de vidéosurveillance. Elle fonctionne sans fil et est alimentée par un panneau solaire, fourni avec. Cet appareil prend des clichés à 4 MP et sur 360°.

Cette caméra de surveillance Reolink Argus PT est proposée à 118,99 € au lieu de 189,99 € soit 37% de réduction chez Amazon. La livraison est offerte, pour le lendemain.

Et voici la suite de notre top 20 :



