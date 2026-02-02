C'est le cycle habituel, mais toujours aussi stressant pour les joueurs. Le service de jeux inclus dans l'offre d'Amazon est en plein chassé-croisé. Plusieurs titres offerts tirent leur révérence tandis qu'une nouvelle sélection pointe le bout de son nez. Une opération de renouvellement qui impose d'être réactif pour ne rien manquer.

Quatre titres sur le départ : quels sont les jeux à récupérer d'urgence ?

Le compte à rebours est lancé pour tous ceux qui possèdent un abonnement actif. Deux jeux quitteront le service dès ce 2 février 2026, et pas des moindres. On parle ici de Deus Ex: Mankind Divided, le dernier épisode en date de la mythique série de RPG cyberpunk, une pépite d'Eidos qui plonge les joueurs dans une conspiration mondiale sur fond de discrimination des humains augmentés.

À ses côtés, Dreamscaper, un roguelite nerveux et onirique, propose d'explorer les rêves torturés de son héroïne. Le 4 février, ce sera au tour de GYLT, un jeu d'aventure et d'infiltration touchant au harcèlement, et de New Tales from the Borderlands, suite narrative dans l'univers déjanté de la franchise.

Trois nouveaux arrivants pour compenser : que propose la nouvelle sélection ?

Pour faire passer la pilule, Amazon sort l'artillerie avec trois nouveaux jeux gratuits aux ambiances radicalement différentes. La plateforme met clairement l'accent sur la variété pour séduire un large public. Un trio qui mélange stratégie, action brutale et aventure exotique.

Cette nouvelle vague inclut Technotopia, un city-builder original basé sur un système de cartes, ELDERBORN, un slasher en vue subjective très exigeant, et enfin Al-Qadim: The Genie’s Curse, un action-RPG old-school inspiré des contes des Mille et Une Nuits.

Comment fonctionne le city-builder Technotopia ?

Technotopia se démarque par son concept, une exclusivité pour les membres Amazon Prime. Dans ce jeu de gestion, vous n'êtes pas un simple maire, mais un arbitre urbain supervisé par une IA nommée Iris, dont le but est de créer l'utopie parfaite. Le twist ? Tout se gère via un système de cartes.

Chaque carte représente un bâtiment ou une infrastructure, et chaque décision influence l'équilibre fragile entre quatre factions aux intérêts divergents. Gérer les crises politiques et sociales devient alors un véritable casse-tête stratégique où chaque choix a des conséquences directes.

Quelle ambiance pour ELDERBORN et Al-Qadim ?

Changement radical d'atmosphère avec ELDERBORN. Ce titre est un pur slasher fantasy en vue à la première personne, assumant pleinement son inspiration des Souls-like. Attendez-vous à des combats au corps-à-corps sanglants et techniques, le tout sur une bande-son heavy metal.

De son côté, Al-Qadim: The Genie’s Curse est une plongée dans l'univers d'AD&D et des Mille et Une Nuits. Vous y incarnez un corsaire déchu qui doit restaurer l'honneur de sa famille en affrontant de puissants génies, dans une quête qui rappelle les grands épisodes des jeux de rôle d'antan.

Comment récupérer tous ces jeux offerts ?

La procédure reste simple, mais attention aux différentes plateformes. Il faut bien sûr être abonné, puis se rendre sur la page Prime Gaming pour réclamer les offres. Les jeux qui disparaissent sont principalement à activer via des codes pour l'Epic Games Store.

Pour les nouveautés, la distribution est plus variée. Technotopia est disponible sur l'application Amazon Games, tandis qu'ELDERBORN et Al-Qadim nécessitent un compte GOG pour utiliser les codes fournis. Pensez à vérifier les dates limites de récupération, car ces offres sont toujours limitées dans le temps.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les 4 jeux qui quittent bientôt Prime Gaming ?

Les quatre jeux qui disparaissent sont Deus Ex: Mankind Divided et Dreamscaper (le 2 février 2026), ainsi que GYLT et New Tales from the Borderlands (le 4 février 2026).

Quels sont les 3 nouveaux jeux offerts ?

Les trois nouveautés à récupérer sont Technotopia (city-builder), ELDERBORN (action-slasher FPP) et Al-Qadim: The Genie’s Curse (action-RPG).

Sur quelles plateformes les jeux sont-ils disponibles ?

Les jeux sur le départ sont principalement à activer sur l'Epic Games Store. Pour les nouveautés, Technotopia est sur l'Amazon Games App, tandis qu'ELDERBORN et Al-Qadim nécessitent un compte GOG.