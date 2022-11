Après les smartphones, les processeurs ARM trouvent de plus en plus d'espace dans d'autres segments comme les serveurs, où leur bon rapport entre performances et faible consommation d'énergie peuvent leur donner un avantage dans certains usages, et jusque dans les ordinateurs.

Les PC portables ARM sont encore relativement rares, même si cela fait plusieurs années que des travaux sont menés pour adapter des processeurs ARM à leurs besoins, en jouant toujours sur cette capacité à assurer une bonne autonomie.

Le groupe Qualcomm profite de son partenariat avec Microsoft autour de Windows en version ARM pour pousser des solutions Snapdragon optimisées surtout en matière d'autonomie et de connectivités (sans fil et cellulaire 4G et 5G) face aux processeurs Intel qui gardent l'avantage de la puissance.

Apple, nouvelle étoile montante des ordinateurs ARM

C'est surtout avec la stratégie Apple Silicon et les puces Apple M1 et Apple M2 que le segment des ordinateurs ARM a connu depuis deux ans une accélération significative.

La firme de Cupertino a créé la surprise en lançant un premier SoC ARM à l'aise tant sur le plan de l'autonomie que des performances et pouvant se confronter à une bonne partie des processeurs mobiles Intel ou AMD en mettant en avant ses propres atouts.

Les solutions d'Apple ont notamment permis de faire sortir les ordinateurs ARM du segment d'entrée de gamme tout en offrant une modularité qui assure différentes déclinaisons (Apple M1 Pro, Apple M1 Ultra...) calibrées pour différents types de marché.

Qualcomm, conscient de ses faiblesses, a réagi en préparant de nouveaux processeurs ARM capables de mettre l'accent sur les performances. Ceux-ci sont conçus par Nuvia, spécialiste de la conception de coeurs personnalisés mais ils n'arriveront sur le marché qu'en 2023 ou 2024.

MediaTek en quête d'opportunités

Le groupe de San Diego n'est cependant pas le seul à vouloir se mettre au niveau d'Apple. Le groupe taiwanais MediaTek, qui conçoit essentiellement des puces pour smartphones (Dimensity) et chromebooks (Kompanio), envisage lui aussi de proposer prochainement un processeur ARM puissant pouvant être utilisé dans des ordinateurs.

Selon PC World, la firme souhaite obtenir une part d'un futur marché des ordinateurs portables ARM estimé à 40 milliards de dollars avec une stratégie qui semble vouloir s'appuyer sur ses puces pour smartphones en développant en interne des parties CPU et GPU plus puissantes, tout en conservant l'atout des connectivités sans fil et cellulaires.

MediaTek ne chercherait donc pas à racheter une société capable de lui fournir les designs nécessaires et utiliserait ses ressources internes pour mener à bien sa stratégie.

Les PC ARM bientôt incontournables ?

Difficile de savoir si l'entreprise optimisera des coeurs ARM Cortex-X ou si elle proposera ses propres designs, libérés de certaines contraintes thermiques et d'encombrement propres aux smartphones mais demandant une R&D et des investissements conséquents.

Elle semble cependant vouloir profiter de sa position dominante dans les chromebooks ARM pour s'étendre plus largement à d'autres segments. MediaTek peut compter sur Adam King, ancien d'Intel, pour mener l'offensive et ce dernier se dit convaincu de la domination des processeurs ARM dans les PC sur le long terme, du fait de l'efficacité énergétique et de la basse consommation par rapport à d'autres architectures.

Ces atouts sont amplifiés par la capacité à exploiter les noeuds de gravure les plus fins des grands fondeurs avec un focus l'an prochain sur la gravure en 3 nm et déjà des projets pour descendre plus bas, vers 2 nm et en-deça.