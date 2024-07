On commence avec la montre connectée Xiaomi Watch S1 - Noir.

Elle est dotée d'un grand écran AMOLED de 1,43 pouce avec une haute résolution de 326 ppp et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, ainsi que d'un verre saphir et un boîtier en acier inoxydable 316L.

La montre intègre un GPS multisystème bi-bande pour un positionnement précis et prend en charge 117 modes d'entraînement dont 19 modes professionnels. Elle est résistante à l'eau jusqu'à 50 mètres et le bouton SPORT permet d'accéder rapidement à votre entraînement préféré.

Elle surveille la fréquence cardiaque 24 heures sur 24 avec des biocapteurs PPG multicanaux, envoie des alertes en cas de fréquence cardiaque élevée et enregistre la courbe de fréquence cardiaque au repos sur 30 jours. Elle surveille l'oxygène dans le sang ainsi que le sommeil, et inclut un indice de santé pour adopter un mode de vie plus sain, des exercices de respiration et la détection du stress.

Les appels Bluetooth sont pris en charge grâce au microphone et haut-parleur intégrés.

La montre connectée Xiaomi Watch S1 - Noir est proposée à 119 € chez Boulanger, tandis que son prix officiel s'élève à 269,99 €.





