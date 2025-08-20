Jusqu'au 25 août, Boulanger propose des ventes flash avec une remise de 70 € dès 700 € d'achats sur une sélection de petit et gros électroménager et de téléviseurs.
Voici quelques offres intéressantes à retrouver dès maintenant !
TOP 10 des ventes flash Boulanger
- Purificateur connecté Dyson Hot+Cool HP2 De-NOx à 729 € avec les -70 € au panier (purifie, ventile et chauffe, oscillation 350°, mode nuit, couverture 80 m², écran LCD, système de filtration HEPA H13, qualité de l'air en temps réel via l'appli)
- Aspirateur balai Dyson V15 Detect Absolute à 729 € avec les -70 € au panier (240AW, 1h d'autonomie, capacité 0,76L, brosse Optic Fluffy avec lumière, brosse auto-démêlante, capteur de détection de poussière...)
- Four à pizza charbon Ooni Karu 2 Pro à 729 € avec les -70 € au panier (charbon ou de bois, sur pied ou à poser, chauffe en 15 mins, pierre à pizza double, contrôle précis de la température, porte de four et plaque de protection contre les courants d'air)
- Lave-linge hublot Samsung WW11DB7B94GE Bespoke AI à 729 € avec les -70 € au panier (capacité 11 kg, essorage 1400 trs/min, dosage automatique de la lessive, programme vapeur...)
- Robot cuiseur Moulinex Companion Pro + cuiseur vapeur YY5286FG à 729,99 € avec les -70 € au panier (4,5L, 1550W, 16 modes automatiques, balance intégrée...)
- Aspirateur robot Dreame L40s Pro Ultra à 829 € avec les -70 € au panier (19 000 Pa, évitement des obstacles RVB IA, éclairage 3D à laser double, brosse duo démêlante, vidage automatique et nettoyage des serpillières à 75°C, reconnaissance vocale...)
- Vidéoprojecteur home cinéma Optoma GT2000HDR à 929 € avec les -70 € au panier (DLP, Full HD, 3 500 Lumens, 300 000:1, compatible 4K et HDR, focale courte de 30 cm à 1 m)
- TV OLED Philips 48OLED810 Ambilight 4K 2025 - 48" à 1 129 € avec les -70 € au panier (Dolby Vision / Atmos, processeur P5 AI Perfect Picture Engine, 144Hz...)
- TV Mini-LED LG 75QNED86A 2025 - 75" à 1 420 € avec les -70 € au panier (+ -10% de remise Club / Club+ / Infinity et 200 € remboursés par LG jusqu'au 21/08 inclus)
- TV QLED Samsung The Frame 55LS03FA 4K 2025 - 55" à 1 429 € avec les -70 € au panier (+ 200 € de remise Club / Club+ / Infinity)
Retrouvez toutes les ventes flash Boulanger sur la page dédiée.
Et découvrez aussi notre top 3 des promos de la journée (caméra Insta360 X4, realme 12+ 5G 512 Go et CMF Watch Pro 2) ainsi que notre sélection informatique pour la rentrée chez Cdiscount (PC portables, mini PC, écrans...) !