On commence ce spécial projecteurs avec le Dangbei DBOX02 Pro.

Ce projecteur laser délivre 2000 lumens ISO pour des images éclatantes même en pleine journée. Compatible HDR10+ et HLG, il restitue des noirs profonds, des couleurs éclatantes et une fidélité exceptionnelle grâce à une couverture étendue de 108 % du REC-709, garantissant ainsi des teintes plus riches et fidèles à la réalité.

Avec Google TV et une plateforme Netflix certifiée, accédez à plus de 700 000 films et séries issus de Netflix, Prime Video, Disney+ et bien d’autres, sans appareil externe. La commande vocale "Hey Google", le WiFi 6 pour un streaming fluide et le Bluetooth 5.2 pour une écoute sans fil assurent un usage multimédia complet.

La technologie InstanPro AI assure une installation sans effort : mise au point automatique, correction de trapèze en temps réel, adaptation à la surface de projection, évitement des obstacles et ajustement intelligent de la luminosité selon la pièce.

Le support motorisé intégré permet une rotation à 360° et une inclinaison jusqu’à 120°, garantissant un positionnement parfait. Vous pouvez projeter une image allant de 40 à 300 pouces en conservant une netteté 4K, avec deux ports HDMI 2.1 adaptés au gaming (4K 60Hz, 1080p 120Hz) et des connexions USB, LAN et audio optique.

Côté son, le projecteur intègre deux haut-parleurs de 12 W logés dans une chambre acoustique de 600 cc, conçue pour amplifier les basses et améliorer la résonance. Associés à Dolby Audio et DTS Virtual:X, ils délivrent un son puissant avec des graves profonds et des dialogues parfaitement intelligibles.

Vous pouvez retrouver le Dangbei DBOX02 Pro à 1 044 € au lieu de 1 099 € sur Amazon en ce moment (prix officiel sur le site de Dangbei $1 599, soit environ 1 359 €).



Les modèles suivants sont également disponibles à prix réduit en ce moment :

