Aspirateur robot Xiaomi S12

Grâce à sa navigation laser LDS de haute précision, il cartographie rapidement votre maison avec une vision à 360°, évitant les obstacles et optimisant chaque passage.

Son moteur puissant de 4 000 Pa aspire poussières, poils d’animaux et saletés tenaces, tandis que son réservoir d’eau intelligent contrôle l’humidité de la lavette pour un lavage soigné qui préserve vos sols. Avec ses parcours de nettoyage en zigzag et en Y, il imite le nettoyage manuel pour éliminer efficacement les taches.

Équipé de multiples capteurs, le S12 s’adapte aux environnements complexes, évite les collisions et reconnaît les zones à éviter. Sa batterie de 3 200 mAh assure jusqu’à 130 minutes d’autonomie, couvrant facilement de larges surfaces.

Connecté à l’application Xiaomi Home, il permet de personnaliser vos cartes de nettoyage, programmer vos sessions, définir des murs virtuels ou encore suivre le ménage en temps réel. Compatible avec les mises à jour OTA, il s’améliore en continu pour rester toujours plus efficace et intelligent.

Enfin, il est certifié par TÜV Rheinland pour garantir la protection de vos données et de votre vie privée.

Vous pouvez obtenir l'aspirateur robot Xiaomi S12 à 99,99 € grâce au code 2025XiaomiS12_50 en ce moment sur le site officiel.

Enceinte Bluetooth JBL Authentics 200

Elle diffuse un son stéréo immersif grâce à deux tweeters de 25 mm qui révèlent chaque détail musical, épaulés par un haut-parleur de graves de 12,7 cm et un radiateur passif de 15,2 cm qui assurent des basses profondes et équilibrées.

L'enceinte arbore un cadre en aluminium haut de gamme, un habillage en similicuir et une grille Quadrex revisitée qui lui confèrent une allure rétro.

Grâce à sa connectivité Wi-Fi, elle permet d’accéder en haute définition à vos services de streaming favoris via AirPlay, Alexa Multi-Room Music, Chromecast built-in ou Spotify Connect, sans interruption même lorsque vous quittez la pièce ou prenez un appel.

Ses fonctions intelligentes incluent l’autoréglage automatique qui ajuste le son à l’acoustique de la pièce, le multi-room, l’appairage Bluetooth simplifié ainsi que la compatibilité avec Google Assistant et Alexa, pour une utilisation pratique et adaptée à tous les besoins.

L'enceinte JBL Authentics 200 est disponible à 171,27 € en ce moment sur Amazon Allemagne, avec 10,22 € de frais de port (prix officiel 299,99 €).

Trottinette électrique Pure Electric Pure Air 4 Pro

Elle intègre le moteur le plus puissant de la gamme, développant jusqu’à 900 W, pour offrir une accélération vive, une vitesse maximale de 25 km/h et des performances solides en montée. Sa batterie de 9,6 Ah à 37 V permet d'atteindre 40 km avec une seule charge.

Pour un pilotage plus fluide et maîtrisé, la stabilisation de direction active, dotée d’une technologie brevetée anti-oscillation, réduit les mouvements latéraux indésirables et assure un maintien précis de la trajectoire, même sur les routes irrégulières. Côté sécurité, la visibilité est optimisée grâce à des clignotants intégrés au guidon, un phare avant puissant de 150 lumens et un feu stop arrière renforcé, garantissant une signalisation claire en toutes circonstances.

Les pneus sans chambre à air de 10 pouces allient confort de conduite et haute résistance aux crevaisons. Le plateau en caoutchouc à adhérence améliorée offre quant à lui plus de stabilité, pour un contrôle sûr et agréable.

Enfin, grâce à sa certification IP65, la trottinette résiste efficacement à l’eau et peut être utilisée même sous la pluie, pour des déplacements fiables quelles que soient les conditions météo.

La trottinette Pure Electric Pure Air 4 Pro est en promotion 399,99 € au lieu de 599,99 € (prix officiel), soit une remise de 33 % sur la Fnac en ce moment.



