Voici tout d'abord le Yaber V12.

Grâce à une luminosité réelle de 850 ANSI lumens et une résolution native Full HD 1080p, il offre une image d’une grande précision. Son contraste élevé de 30 000:1, associé à une couverture colorimétrique de 121 % sRGB et 99 % NTSC, permet d’obtenir des couleurs riches et fidèles.

L’objectif à haute transmission limite la fatigue visuelle tout en optimisant la qualité d’image, et il est possible de régler manuellement la température des couleurs, la teinte ou la luminosité selon vos préférences.

Le projecteur intègre une mise au point automatique par algorithme IA, neuf gyroscopes directionnels et une correction trapézoïdale 4D, permettant d’obtenir une image parfaitement nette en quelques secondes. Sa conception optique entièrement scellée empêche efficacement la poussière de pénétrer, réduisant considérablement l’apparition de points noirs.

Il dispose également d’un système d’inclinaison vertical intégré et amovible, capable d’ajuster l’angle jusqu’à 30°, sans recourir à un support externe. Sa fonction zoom permet quant à elle de réduire la taille de l’image jusqu’à 50 % sans avoir à déplacer l’appareil, ce qui le rend adaptable à différents espaces.

L'appareil prend en charge Netflix, YouTube ou encore Prime Video, et est équipé du WiFi 6 et du Bluetooth 5.2 bidirectionnel : vous pouvez ainsi le connecter à une enceinte Bluetooth ou l’utiliser directement comme haut-parleur sans fil.

Un système audio Dolby avec des haut-parleurs de 20 W est également intégré, pour une expérience home cinéma immersive, que ce soit à la maison ou en extérieur.

Pour information, le site officiel de la marque indique un prix de base de 399,99 € pour le V12.



On peut aussi trouver les modèles de vidéoprojecteurs Yaber suivant en réduction :

