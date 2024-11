On commence avec le XGIMI Horizon.

Il offre une résolution FHD de 1920 × 1080 avec 2,07 millions de pixels pour une image d’une netteté remarquable, le tout sublimé par une luminosité impressionnante de 1 500 lumens ISO.

Profitez d’un son de qualité grâce à ses deux haut-parleurs Harman Kardon de 8 W, compatibles avec DTS-HD, DTS Studio Sound et Dolby Digital, pour une immersion sonore qui remplit toute la pièce.

Grâce à des fonctionnalités avancées, bénéficiez d'une correction automatique de la distorsion trapézoïdale sur ±40° (horizontale et verticale), d’un alignement automatique de l’écran, d’une mise au point instantanée et d’un système d’évitement d’obstacles.

Le vidéoprojecteur intègre le moteur d'image X-VUE 2.0, qui améliore la fluidité grâce à la technologie MEMC 60 Hz tout en délivrant des couleurs éclatantes grâce au HDR10 et à HLG. De plus, l’intelligence artificielle ajuste la luminosité en temps réel pour s’adapter à votre environnement.

Avec Android TV 10.0, accédez à plus de 5 000 applications via Google Play, et diffusez vos contenus sans fil depuis vos appareils Apple ou Android grâce au Chromecast intégré. Vous pouvez également bénéficier d’un contrôle vocal avec Google Assistant pour une utilisation encore plus pratique.

Le vidéoprojecteur XGIMI Horizon est proposé à 699 € au lieu de 899 €, soit une remise de 22 % sur Amazon pour le Black Friday. Pour information, le modèle Horizon affiche un prix de base de 1 099 € sur le site officiel XGIMI.



D'autres projecteurs sont également en promotion en ce moment, à savoir :

