On commence avec le PC portable Acer Aspire A315-44P-R3PS.

Son écran de 15,6 pouces Full HD équipé de la technologie Acer ComfyView LED LCD offre des images nettes et lumineuses tout en réduisant les reflets. Grâce à la technologie Acer BluelightShield, la fatigue visuelle est réduite en limitant l’exposition à la lumière bleue.

Le PC embarque un processeur Ryzen 7 5700U, doté de 8 cœurs avec une fréquence de base de 1,8 GHz et un mode Turbo atteignant 4,3 GHz, garantissant des performances élevées pour toutes vos tâches.

Ses 32 Go de mémoire DDR4 et son stockage rapide SSD PCIe NVMe de 1024 Go permettent un démarrage quasi instantané et une exécution fluide, même avec des applications gourmandes. La carte graphique intégrée AMD Radeon Graphics assure des performances visuelles fluides et détaillées.

Côté connectivité, le PC supporte le WiFi 6 et le Bluetooth 5.1, et ses multiples ports, dont un USB-C 3.2 Gen 1 et un HDMI 2.1, offrent une compatibilité étendue pour brancher vos périphériques et écrans externes.

Le PC portable Acer Aspire A315-44P-R3PS est proposé en ce moment à 699 € au lieu de 899 €, soit une remise de 22 % sur Boulanger avec livraison standard offerte.



On continue avec l'enceinte Bluetooth Bose Soundlink Max.

Elle combine des basses profondes, un son puissant, une autonomie remarquable de 20 heures et une connexion Bluetooth 5.3 fiable jusqu’à 9 mètres.

Grâce à la technologie Bose SimpleSync, connectez la SoundLink Max à une barre de son ou une enceinte connectée Bose pour un son immersif dans plusieurs pièces. Les paramètres d’égalisation sont également personnalisables directement via l’application Bose.

Grâce à son port USB-C situé à l’arrière, utilisez la batterie intégrée de l’enceinte pour recharger vos appareils. Certifiée IP67, elle garantit également une protection contre l’eau, la poussière, les chocs et la rouille.

L'enceinte Bluetooth Bose Soundlink Max en noir ou bleu est en ce moment en promotion à 349,95 € au lieu de 399,95 € (prix officiel), soit une remise de 13 % sur Amazon.



Enfin, on termine avec la trottinette électrique Inmotion Air Pro.

Dotée d’un moteur de 500W placé à l’arrière pour une meilleure stabilité, elle offre deux modes de conduite, Drive et Sport, avec une vitesse bridée de 25 km/h et une vitesse maximale de 35 km/h. Sa batterie au lithium haute capacité garantit une autonomie allant jusqu’à 45 km.

Grâce au double système de freinage équipé de la technologie Inmotion Anti-Roller, le frein arrière à récupération s’active avant le frein à tambour avant, assurant une répartition optimale du couple pour un freinage sûr et efficace.

Les roues de 10 pouces combinent une roue gonflable à l’avant pour un meilleur confort et un pneu plein à l’arrière pour une durabilité accrue.

La Air Pro intègre également un repose-pieds large, une semelle antidérapante, un phare lumineux avec une portée jusqu’à 15 km et une connectivité intelligente via application.

Retrouvez la trottinette électrique Inmotion Air Pro au prix de 499 € au lieu de

599 € (prix officiel) en ce moment sur Amazon.

