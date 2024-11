On commence avec la TV OLED Samsung TQ55S85D 2024 4K - 55".

Avec ses 8,3 millions de pixels auto-émissifs et sa résolution 4K (3 840 x 2 160), elle offre des noirs d’une profondeur incomparable, des contrastes saisissants, ainsi qu’une fluidité et une précision d’image exceptionnelles, sublimées par la certification HDR10+ et un Motion Rate de 120 Hz.

Son processeur NQ4 AI Gen2, assisté par une intelligence artificielle avancée, optimise chaque contenu en 4K, révélant des couleurs éclatantes et une luminosité optimale. Grâce à son filtre anti-reflet (QLC) et à son angle de vision étendu, vous profitez d’une qualité d’image irréprochable, quelles que soient les conditions d’éclairage ou votre position.

Le téléviseur offre une expérience sonore immersive grâce à Dolby Atmos et à la technologie Active Voice Amplifier, le tout avec une configuration sans fil. Il intègre également un accès pratique à une large gamme d’applications et des assistants vocaux comme Bixby, facilitant une navigation intuitive et fluide.

Le Samsung Gaming Hub vous permet de jouer en streaming sans console, simplement en connectant une manette via Bluetooth. Enfin, la connectivité est complète avec le WiFi, le Bluetooth 5.2 et 4 ports HDMI compatibles 4K à 120 Hz.

Retrouvez le téléviseur OLED Samsung TQ55S85D 2024 55" au prix exceptionnel de 1 090 € au lieu de 1 790 €, soit une remise de 39 % chez Boulanger.





Voici quelques autres télévisions en promotion pour le Black Friday :

