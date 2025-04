On commence avec le mini projecteur Wanbo Dali 1.

Il offre une résolution HD 720p, permettant de profiter de visuels nets, clairs et détaillés. Alimenté par le système Android 9.0, il assure une navigation fluide et un accès facile à une large gamme d'applications.

Équipé de la technologie ASA 3.0, incluant la mise au point automatique, la correction Keystone, l’ajustement automatique de l'écran et d’autres fonctions, le vidéoprojecteur offre des performances optimisées et une utilisation intuitive.

En termes de performances techniques, il dispose de la technologie PixelPro 5.0, de 1 Go de RAM et 8 Go de mémoire interne, d'une luminosité de 350 lumens ANSI et d’un rapport de contraste de 2500:1. L'appareil est également doté de ports HDMI 1.4, USB 2.0, ainsi que de la connectivité WiFi 6 et Bluetooth 5.0.

Retrouvez le projecteur Wanbo Dali 1 à 74,70 € grâce au code BG9cf571 sur Banggood, avec livraison gratuite depuis l'UE sous 5 jours ouvrés.





Et voici encore quelques autre belles remises à découvrir :

Et enfin, n'oubliez pas non plus d'aller voir notre top 3 des promos d'aujourd'hui (mini PC GEEKOM A6 Ryzen 7, enceinte Marshall Emberton II et écouteurs sans fil Philips TAT1209WT), nos bons plans consacrés aux smartphones incassables Oukitel ou encore notre top 10 des meilleures ventes flash Amazon de la semaine !