Projecteur Xgimi HORIZON Pro 4K

Il embarque la technologie True 4K, offrant une résolution native de 3 840 x 2 160 pixels pour une image d’une netteté remarquable. Sa luminosité de 1 500 lumens ISO permet d’obtenir des projections claires et détaillées, même dans un environnement modérément éclairé.

Pour l'audio, il intègre deux haut-parleurs Harman Kardon de 8 W, compatibles avec les formats DTS-HD, DTS Studio Sound et Dolby Digital, pour un rendu sonore puissant et immersif capable de remplir toute la pièce.

Le HORIZON Pro facilite l’installation grâce à son système d’adaptation intelligente de l’écran, comprenant une correction automatique du trapèze de ±40° (horizontale et verticale), une mise au point automatique, un alignement de l’image et une détection des obstacles.

L’image profite du moteur avancé Image Nginx-VUE 2.0, de la compensation de mouvement MEMC à 60 Hz pour une fluidité exemplaire, ainsi que de la compatibilité avec les formats HDR10 et HLG, soutenue par un ajustement automatique de la luminosité via l’intelligence artificielle.

Enfin, le projecteur fonctionne sous Android TV 10.0 et prend en charge Google Assistant.

Vous pouvez retrouver le Xgimi HORIZON Pro à 785,99 € au lieu de 1 288 €, soit une remise de 38 % sur Cdiscount (prix officiel 1 899 €).

PC portable gaming Lenovo LOQ 15IRX10

Il est équipé d’un écran de 15,6 pouces Full HD 144Hz 100% sRGB offrant des images fluides et précises.

Il est propulsé par un processeur Intel Core i5-13450HX (10 cœurs, jusqu'à 4,60 GHz), garantissant une puissance de calcul optimale pour le multitâche, les jeux et les applications exigeantes.

La carte graphique RTX 5050 avec 8 Go de mémoire dédiée permet de profiter de jeux récents en haute définition avec un rendu fluide et réaliste, tout en offrant une excellente prise en charge des logiciels de création tels que ceux dédiés à la retouche photo, au montage vidéo ou à la modélisation 3D. Grâce à l’architecture RTX et au ray tracing, les effets de lumière et d’ombre gagnent en profondeur et en réalisme, garantissant une immersion visuelle remarquable.

Le système Lenovo AI Engine+ vient renforcer ces performances en ajustant intelligemment la puissance du processeur et de la carte graphique selon les besoins, pour garantir une expérience de jeu ou de création toujours fluide et optimisée.

Enfin, le PC intègre 16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 512 Go.

Vous pouvez obtenir le Lenovo LOQ 15IRX10 à 799,99 € au lieu de 1 099,99 €, soit une remise de 27 % sur Amazon.

Friteuse à air Ninja FlexDrawer 6,6L

Le FlexDrawer s’adapte à vos besoins culinaires en permettant de cuire chaque repas comme vous le souhaitez. Il suffit de retirer le séparateur pour passer de deux zones de cuisson indépendantes à une zone extra-large de 6,6 litres, idéale pour préparer de plus grandes quantités.

Grâce à la technologie DualZone, il est possible de cuisiner deux aliments de deux façons différentes tout en synchronisant leurs fins de cuisson. Chaque zone de 3,3 litres peut fonctionner avec un mode distinct, permettant ainsi de préparer un plat principal et ses accompagnements en même temps, ou deux recettes complètement différentes.

L’appareil propose six modes de cuisson : Air Fry (frire sans huile), Max Crisp (cuisson ultra croustillante), Roast (rôtir), Bake (cuire au four), Reheat (réchauffer) et Dehydrate (déshydrater).

L’ensemble comprend la friteuse double bac avec un compartiment de cuisson de 6,6 litres, un séparateur amovible ainsi que deux plaques de cuisson antiadhésives compatibles avec le lave-vaisselle pour un entretien facile.

L'airfryer Ninja FlexDrawer 6,6L est en promotion à 149 € au lieu de 229,99 €, soit une remise de 35 % sur Amazon en ce moment.



