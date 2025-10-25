Le vacarme et la fumée noire des générateurs diesel sur les chantiers : une fatalité ? Plus pour longtemps. La société britannique Prolectric vient de dévoiler une solution qui pourrait bien sonner le glas de ces machines bruyantes et polluantes.

Baptisée ProCharge, il s'agit d'une unité de stockage d'énergie solaire mobile et surpuissante, conçue pour alimenter les chantiers les plus exigeants, de jour comme de nuit, en silence et sans émissions.

Comment fonctionne cette batterie solaire mobile ?

La réponse vient de la société britannique Prolectric, qui vient de lancer son système de stockage d’énergie solaire (BESS) le plus puissant à ce jour : le ProCharge. Il s'agit d'une unité mobile montée sur un châssis, combinant une énorme batterie lithium-ion de 120 kWh et un ensemble déployable de 12 panneaux solaires à haut rendement. Le principe est simple : l'unité se recharge de manière autonome grâce au soleil.





Mais sa véritable force réside dans sa polyvalence. Elle peut fonctionner seule en mode 100 % solaire, ou être couplée en mode hybride avec un générateur diesel classique (typiquement un 100 kVA). Dans cette configuration, la batterie devient la source d'énergie principale, et le générateur ne se déclenche qu'en cas de besoin, réduisant sa consommation de carburant jusqu'à 75 %.

Quels sont les résultats concrets et les économies réalisées ?

Les résultats sont spectaculaires et parlent d'eux-mêmes, avec des économies substantielles à la clé. Avant son lancement, le ProCharge a été testé en conditions réelles sur un grand projet routier au Royaume-Uni par l'entreprise de BTP Kier. En seulement cinq mois, le prototype (qui ne comptait que 8 panneaux solaires contre 12 pour la version finale) a permis d'économiser plus de 32 500 £ (environ 38 000 €) en coûts de carburant. Sur une année, les économies projetées dépassent les 69 000 £ (plus de 81 000 €).





L'impact environnemental est tout aussi impressionnant, avec une réduction de plus de 62 tonnes d'émissions de CO2 sur la période de test.

Quelles sont les applications pour les chantiers du futur ?

Le ProCharge ne se contente pas d'alimenter les bungalows de chantier ou l'éclairage. Avec sa puissance de sortie de 45 kVA, il se positionne surtout comme un véritable hub pour l'électrification des chantiers. Assez puissant pour recharger les engins de chantier électriques de plus en plus nombreux (mini-pelles, dumpers, télescopiques, petits véhicules électriques...), il lève l'un des principaux freins à leur adoption.



Les avantages sont multiples :

Zéro bruit : Son fonctionnement silencieux est idéal pour les chantiers en zone résidentielle et autorise le travail de nuit.

Son fonctionnement silencieux est idéal pour les chantiers en zone résidentielle et autorise le travail de nuit. Zéro émission : En mode 100 % solaire, il élimine les polluants locaux.

En mode 100 % solaire, il élimine les polluants locaux. Autonomie et contrôle : Le système est entièrement pilotable à distance grâce à une plateforme de télémétrie.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce système peut-il fonctionner sans soleil ?

Oui. Sa grande batterie de 120 kWh lui permet de stocker suffisamment d'énergie pour fonctionner pendant les périodes sans soleil. De plus, sa capacité à fonctionner en mode hybride avec un générateur diesel assure une alimentation continue en toutes circonstances.

Quelle est la puissance du ProCharge ?

Le ProCharge a une capacité de stockage de 120 kWh et peut délivrer une puissance de sortie continue allant jusqu'à 45 kVA en triphasé, ce qui est suffisant pour alimenter de gros équipements de chantier.

Cette technologie est-elle disponible en France ?

Pour l'instant, Prolectric est une entreprise basée au Royaume-Uni et les premiers déploiements ont lieu là-bas. Cependant, face à la demande croissante pour des solutions d'énergie décarbonée sur les chantiers, ce type de technologie a de grandes chances d'arriver prochainement sur le marché européen et français.