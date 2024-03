Commençons avec le casque sans fil Yamaha YH-E700A - Blanc.

Il offre une réduction active du bruit avancée qui supprime le bruit ambiant sans affecter le signal musical et l'égalisation du volume s'adapte automatiquement aux bruits de fond.



Le microphone intra-auriculaire mesure l'étanchéité et les fuites d'air toutes les 20 secondes, pour un son parfaitement adapté à la forme de votre oreille.



Le casque offre une autonomie de 35 heures avec la réduction de bruit avancée activée et est compatible avec Siri et Google Assistant.

Le casque sans fil Yamaha YH-E700A - Blanc est en promotion à 141,51 € au lieu de 399 €, soit une remise de 65% sur Amazon.





