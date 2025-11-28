Le Black Friday 2025 est officiellement lancé sur la Fnac et Darty avec des offres exceptionnelles.
Si vous êtes adhérent Fnac, c'est l'heure de foncer : bénéficiez de 10 € offerts tous les 100 € d'achat grâce au code BLACKFD10. ⚠️ Attention : cette offre prend fin à 14h aujourd'hui !
De plus, si vous n'avez pas encore votre carte, elle est disponible en promotion à seulement 4,99 € pendant 1 an pour profiter de tous les avantages.
Profitez de la livraison gratuite en magasin pour tous, avec même le retrait gratuit en 1h disponible chez Darty. Et pour des achats sereins, les retours sont prolongés jusqu'au 15 janvier.
Découvrez sans plus attendre notre TOP 20 des meilleures offres à ne pas manquer chez Fnac et Darty ce Black Friday !
TOP 20 du Black Friday Fnac / Darty
- Alimentation PC modulaire Cooler Master MWE Gold 1050W V2 80 PLUS Gold à 109,99 € soit -15% + 10 € tous les 100 € d'achat avec le code BLACKFD10 pour les adhérents Fnac jusqu'à 14h seulement
- Casque micro sans fil Sony Pulse Elite Blanc pour PS5 / PC / Mac + Pochette à 129,99 € soit -13% + 10 € tous les 100 € d'achat avec le code BLACKFD10 pour les adhérents Fnac jusqu'à 14h seulement
- Pack Samsung Galaxy Buds3 Pro Argent + SmartTag2 à 149,99 € soit -40% + 10 € tous les 100 € d'achat avec le code BLACKFD10 pour les adhérents Fnac jusqu'à 14h seulement (réduction active de bruit jusqu'à 33 dB, audio 360, Galaxy AI, jusqu'à 24bit / 96kHz, IP57, jusqu’à 6h d'autonomie avec ANC, Bluetooth 5.4, haut-parleur 2 voies, 3 micros...)
- Lecteur à distance Sony PlayStation Portal noir minuit pour PS5 à 199,99 € soit -9% + 10 € tous les 100 € d'achat avec le code BLACKFD10 pour les adhérents Fnac jusqu'à 14h seulement
- Apple Watch SE 3 GPS - 40mm Boitier Aluminium Minuit avec Bracelet Sport Minuit S/M à 229 € soit -15% + 10 € tous les 100 € d'achat avec le code BLACKFD10 pour les adhérents Fnac jusqu'à 14h seulement (détection de la température, score de sommeil quotidien, notifications en cas d’apnée du sommeil, alertes en cas de fréquence cardiaque anormalement haute ou basse ou d’arythmie, autonomie jusqu'à 18h, charge rapide...)
- Pack enceinte Marshall Acton III Marron + Casque Major V Bluetooth Marron à 229,99 € soit -23% + 10 € tous les 100 € d'achat avec le code BLACKFD10 pour les adhérents Fnac jusqu'à 14h seulement
- Écran PC TCL Gaming QD-Mini LED 24G645 à 249,99 € soit -24% (24" FHD, dalle QD-Mini LED, 300Hz, 1 ms, luminosité HDR 600 nits, FreeSync Premium / G-Sync)
- Amplificateur Hi-Fi Wiim Amp à 295 € soit -20% + 10 € tous les 100 € d'achat avec le code BLACKFD10 pour les adhérents Fnac jusqu'à 14h seulement
- Carte graphique Gigabyte AMD Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16 Go à 372,99 € soit -7% + 10 € tous les 100 € d'achat avec le code BLACKFD10 pour les adhérents Fnac jusqu'à 14h seulement
- Samsung Galaxy Tab S10 FE - Wi-Fi 128 Go Anthracite à 379,99 € soit -35% + 10 € tous les 100 € d'achat avec le code BLACKFD10 pour les adhérents Fnac jusqu'à 14h seulement (10,9" WUXGA+ 2304 x 1440, 4 capteurs photo dont 13MP principal, 8000 mAh, Exynos 1580 8 cœurs jusqu'à 2,9 GHz, stockage jusqu'à 2 To, Gemini, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, IP68, S Pen inclus)
- Pack Samsung Galaxy A56 5G 256 Go Graphite + montre connectée Fit3 à 399 € soit -33% (6,7" Super AMOLED FHD+ 120Hz, Gorilla Glass Victus+, 50MP + 12MP + 5MP, 5 000mAh, IP67, fonction Entourer pour chercher, Wi-Fi 6...)
- Machine espresso avec broyeur Krups Sensation Lait EA912HF1 Gris anthracite + Kit entretien à 399,99 € soit -33% (6 boissons café et latté en accès direct, recettes personnalisables, interface tactile couleur, nettoyage automatique, 15 bars, 3 réglages d’intensité et de longueur de tasse)
- Aspirateur balai Dyson Gen5 detect Absolute à 549 € soit -39% + 50 € offerts en carte cadeau avec le code DYSON50 (280AW, 70 mins d'autonomie, filtration HEPA, détection de la poussière avec capteur Piézo, écran LCD, affichage de l'autonomie et preuve de nettoyage...)
- Samsung Galaxy S25 Edge 5G - 256 Go Noir à 599 € soit -52% (6,7" Dynamic AMOLED 2X QHD+ 120Hz, Gorilla Glass Ceramic 2, RAM 12 Go, 200MP + 12MP + 12MP, Snapdragon 8 Elite 3nm, Dolby Atmos, Galaxy AI, IP68...)
- Google Pixel 10 5G - 128 Go Noir, vert, givre ou indigo à 599 € soit -25% pour les adhérents Fnac + 10 € tous les 100 € d'achat avec le code BLACKFD10 pour les adhérents jusqu'à 14h seulement +100 € de bonus reprise (6,3" Actua OLED 120Hz, Gorilla Glass Victus, RAM 12 Go, 48MP, Google Tensor G5, 4 970 mAh, charge rapide, Wi-Fi 6)
- Asus Vivobook S16 M5606KA-SH140W à 849,99 € soit -15% (16" OLED FHD, Ryzen AI 7 350, Radeon Graphics, RAM 16 Go SSD 512 Go, Windows 11 Home, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E)
- PC portable gaming Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R3JW à 929,99 € soit -34% + 10 € tous les 100 € d'achat avec le code BLACKFD10 pour les adhérents Fnac jusqu'à 14h seulement (16" IPS WUXGA 180Hz, Ryzen 7 260, RTX 5060, RAM 16 Go DDR5 jusqu'à 32 Go, SSD 512 Go, Windows 11 Home, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E)
- Samsung Galaxy S25 Ultra 5G - 256 Go Noir, gris ou bleu à 999 € soit -27% + 10 € tous les 100 € d'achat avec le code BLACKFD10 pour les adhérents Fnac jusqu'à 14h seulement (6,9" Dynamic AMOLED 2X, RAM 12 Go, 5 capteurs photos dont 200MP principal, processeur 8 cœurs jusqu'à 4,47 GHz, Galaxy AI, Wi-Fi 7, IP68, Bluetooth 5.4)
- TV OLED Samsung TQ77S85F 4K 2025 - 77" à 1 499 € (-34%)
- PC gaming HP Omen 35L GT16-0518nf à 1 799,99 € soit -10% + 10 € tous les 100 € d'achat avec le code BLACKFD10 pour les adhérents Fnac jusqu'à 14h seulement (Ryzen 7 8700F jusqu'à 5 GHz, RTX 5070, RAM 32 Go DDR5, SSD 1 To, Windows 11, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E)
