Le Black Friday 2025 est officiellement lancé sur la Fnac et Darty avec des offres exceptionnelles.

Si vous êtes adhérent Fnac, c'est l'heure de foncer : bénéficiez de 10 € offerts tous les 100 € d'achat grâce au code BLACKFD10. ⚠️ Attention : cette offre prend fin à 14h aujourd'hui !

De plus, si vous n'avez pas encore votre carte, elle est disponible en promotion à seulement 4,99 € pendant 1 an pour profiter de tous les avantages.

Profitez de la livraison gratuite en magasin pour tous, avec même le retrait gratuit en 1h disponible chez Darty. Et pour des achats sereins, les retours sont prolongés jusqu'au 15 janvier.

Découvrez sans plus attendre notre TOP 20 des meilleures offres à ne pas manquer chez Fnac et Darty ce Black Friday !

TOP 20 du Black Friday Fnac / Darty

Toutes les offres du Black Friday sont à retrouver sur les pages dédiées Fnac et Darty.

