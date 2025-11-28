Le Black Friday 2025 a officiellement commencé, et les meilleures affaires sont en ligne pour quelques heures seulement. Amazon est comme toujours en première ligne : pour l'occasion, découvrez notre TOP 20 des ventes flash spécial high-tech, informatique et petit électroménager.

  1. Fire TV Stick 4K à 29,99 € (-57%)
  2. Brosse à dents électrique My Variations - différents coloris à 54,99 € soit -20% (technologie sonique, 1 mois d'autonomie, 5 modes de brossage, minuteur de 2 min intégré, chargement USB-C)
  3. LEGO Star Wars 75379 - R2-D2 à 56,24 € (-20%)
  4. Friteuse à air Ninja MAX PRO AF180EUCP - noir/cuivre à 85,98 € soit -41% (avec pinces en silicone, grand tiroir 6,2 L, 6 modes de cuisson)
  5. Aspirateur balai sans fil Rowenta X-Force Flex 9.60 à 161,99 € soit -35% (100AW, autonomie 45 min, ultra léger, tube flexible, éclairage LED...)
  6. NAS UGREEN NASync DH2300 - 2 baies à 167,99 € soit -20% (RAM 4 Go, connexion NFC, LAN 1GbE, prise en charge sortie 4K UHD, capacité de stockage jusqu'à 60 To)
  7. DJI Bundle Osmo Action 4 Standard à 174 € soit -16% (capteur d’image 1/1,3", profondeur couleur 10 bits, 4K/120 ips et FOV large 155º, design magnétique à démontage rapide, stabilisation intelligente HorizonSteady 360°, boîtier étanche à 18 m...)
  8. Volant de course et pédales Logitech G G29 Driving Force à 174,49 € soit -13% (retour de force à deux moteurs, volant cuir, pédales réglables, rotation du volant à 900°...)
  9. Casque Bluetooth Sony WH-1000XM4 - Argent, bleu ou noir à 199 € soit -20% (réduction de bruit active, transducteurs 40 mm, prise en charge LDAC, autonomie jusqu’à 30h, mise en pause automatique, détection vocale...)
  10. Pack Samsung Galaxy Tab A9+ 128 Go Anthracite + Chargeur secteur 25W à 249,90 € soit -29% (11" FHD 90Hz, Bluetooth 5.3, 8MP + 5MP, Snapdragon 695 octa-core, 7040 mAh, WiFi 5, stockage extensible jusqu'à 1 To, son 3D, 5G...)
  11. Montre connectée GPS Garmin vívoactive 6 - Gris avec boîtier noir à 251,99 € soit -8% (écran AMOLED ultra-lumineux, autonomie jusqu'à 11 jours en mode connecté, GPS, fonction de suivi d'énergie Body Batter, score de sommeil, plus de 80 sports intégrés, suggestions quotidiennes d'entraînement...)
  12. Meta Quest 3S 128 Go - Pack Cardboard Hero Gorilla Tag à 279,99 € (-15%)
  13. Carte graphique Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC - 16 Go GDDR6 à 372,99 € (-6%)
  14. Aspirateur robot laveur Xiaomi X20 Max à 384,99 € soit -14% (station avec lavage automatique des lavettes à l'eau chaude, séchage rapide à l'air chaud et récupération de poussière, 8KPa, bras extensible, brosse anti-emmêlement, évitement des obstacles avec double laser, relèvement automatique des lavettes avec détection des tapis...)
  15. Montre GPS multisport Garmin fēnix E - Acier gris avec bracelet noir ou Acier argent avec bracelet noir à 424,57 € soit -15% (1,3" AMOLED, verre Corning Gorilla, score d’ascension et d’endurance, Stamina, puissance de course au poignet, GPS multi-bande et SatiQ, gyroscope, altimètre barométrique, suivi santé...)
  16. iPad Air 11" M3 - 128 Go - Gris sidéral à 539,10 € soit -10% (écran Liquid Retina 11", Apple Intelligence, caméras avant/arrière 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID)
  17. Carte graphique MSI NVIDIA GeForce RTX 5070 12G Gaming Trio OC - 12 Go GDDR7 à 619 € (-6%)
  18. MacBook Air 13" M4 - Minuit à 899 € soit -17% (écran Liquid Retina 13,6", Apple Intelligence, RAM 16 Go, SSD 256 Go, Touch ID)
  19. Appareil photo hybride plein format Panasonic Lumix S9 à 899 € (-47%)
  20. PC portable gaming MSI Sword 16 HX B14VGKG-1035FR à 999 € soit -16% (16" FHD 144Hz, Core i7 14650HX, RTX 4070 8 Go, RAM 16 Go DDR5, SSD 1 To, Windows 11 Famille)

