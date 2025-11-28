Le Black Friday 2025 a officiellement commencé, et les meilleures affaires sont en ligne pour quelques heures seulement. Amazon est comme toujours en première ligne : pour l'occasion, découvrez notre TOP 20 des ventes flash spécial high-tech, informatique et petit électroménager.
TOP 20 du Black Friday Amazon
- Fire TV Stick 4K à 29,99 € (-57%)
- Brosse à dents électrique My Variations - différents coloris à 54,99 € soit -20% (technologie sonique, 1 mois d'autonomie, 5 modes de brossage, minuteur de 2 min intégré, chargement USB-C)
- LEGO Star Wars 75379 - R2-D2 à 56,24 € (-20%)
- Friteuse à air Ninja MAX PRO AF180EUCP - noir/cuivre à 85,98 € soit -41% (avec pinces en silicone, grand tiroir 6,2 L, 6 modes de cuisson)
- Aspirateur balai sans fil Rowenta X-Force Flex 9.60 à 161,99 € soit -35% (100AW, autonomie 45 min, ultra léger, tube flexible, éclairage LED...)
- NAS UGREEN NASync DH2300 - 2 baies à 167,99 € soit -20% (RAM 4 Go, connexion NFC, LAN 1GbE, prise en charge sortie 4K UHD, capacité de stockage jusqu'à 60 To)
- DJI Bundle Osmo Action 4 Standard à 174 € soit -16% (capteur d’image 1/1,3", profondeur couleur 10 bits, 4K/120 ips et FOV large 155º, design magnétique à démontage rapide, stabilisation intelligente HorizonSteady 360°, boîtier étanche à 18 m...)
- Volant de course et pédales Logitech G G29 Driving Force à 174,49 € soit -13% (retour de force à deux moteurs, volant cuir, pédales réglables, rotation du volant à 900°...)
- Casque Bluetooth Sony WH-1000XM4 - Argent, bleu ou noir à 199 € soit -20% (réduction de bruit active, transducteurs 40 mm, prise en charge LDAC, autonomie jusqu’à 30h, mise en pause automatique, détection vocale...)
- Pack Samsung Galaxy Tab A9+ 128 Go Anthracite + Chargeur secteur 25W à 249,90 € soit -29% (11" FHD 90Hz, Bluetooth 5.3, 8MP + 5MP, Snapdragon 695 octa-core, 7040 mAh, WiFi 5, stockage extensible jusqu'à 1 To, son 3D, 5G...)
- Montre connectée GPS Garmin vívoactive 6 - Gris avec boîtier noir à 251,99 € soit -8% (écran AMOLED ultra-lumineux, autonomie jusqu'à 11 jours en mode connecté, GPS, fonction de suivi d'énergie Body Batter, score de sommeil, plus de 80 sports intégrés, suggestions quotidiennes d'entraînement...)
- Meta Quest 3S 128 Go - Pack Cardboard Hero Gorilla Tag à 279,99 € (-15%)
- Carte graphique Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC - 16 Go GDDR6 à 372,99 € (-6%)
- Aspirateur robot laveur Xiaomi X20 Max à 384,99 € soit -14% (station avec lavage automatique des lavettes à l'eau chaude, séchage rapide à l'air chaud et récupération de poussière, 8KPa, bras extensible, brosse anti-emmêlement, évitement des obstacles avec double laser, relèvement automatique des lavettes avec détection des tapis...)
- Montre GPS multisport Garmin fēnix E - Acier gris avec bracelet noir ou Acier argent avec bracelet noir à 424,57 € soit -15% (1,3" AMOLED, verre Corning Gorilla, score d’ascension et d’endurance, Stamina, puissance de course au poignet, GPS multi-bande et SatiQ, gyroscope, altimètre barométrique, suivi santé...)
- iPad Air 11" M3 - 128 Go - Gris sidéral à 539,10 € soit -10% (écran Liquid Retina 11", Apple Intelligence, caméras avant/arrière 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID)
- Carte graphique MSI NVIDIA GeForce RTX 5070 12G Gaming Trio OC - 12 Go GDDR7 à 619 € (-6%)
- MacBook Air 13" M4 - Minuit à 899 € soit -17% (écran Liquid Retina 13,6", Apple Intelligence, RAM 16 Go, SSD 256 Go, Touch ID)
- Appareil photo hybride plein format Panasonic Lumix S9 à 899 € (-47%)
- PC portable gaming MSI Sword 16 HX B14VGKG-1035FR à 999 € soit -16% (16" FHD 144Hz, Core i7 14650HX, RTX 4070 8 Go, RAM 16 Go DDR5, SSD 1 To, Windows 11 Famille)
Retrouvez toutes les offres du Black Friday sur la page des ventes flash Amazon.
