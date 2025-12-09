Caméra extérieure avec projecteur Blink (nouvelle génération)

La caméra extérieure avec projecteur Blink combine un éclairage LED de 700 lumens activé par le mouvement, une vidéo HD en direct et une installation totalement sans fil pour renforcer la tranquillité au quotidien.

Depuis l’application Blink, vous pouvez voir et entendre vos visiteurs en HD 1080p, profiter d’une vision nocturne claire et communiquer facilement grâce à l’audio bidirectionnel.

La détection de mouvements double zone améliore la réactivité des alertes envoyées sur votre smartphone, tandis qu’un abonnement Blink optionnel permet d’activer des notifications intelligentes capables d’identifier personnes et véhicules, afin de ne recevoir que les informations essentielles.

Vous pouvez enregistrer et partager vos vidéos en toute simplicité, avec un stockage sécurisé dans le cloud grâce à l’essai gratuit de 30 jours de l’abonnement Blink Plus.



Conçue pour durer, elle fonctionne jusqu’à deux ans avec les deux piles AA fournies, accompagnées du module de synchronisation inclus.

La caméra extérieure Blink avec projecteur est disponible à 41,99 € en ce moment sur Amazon.

On peut également trouver les appareils et packs Blink / Ring suivants en promotion sur Amazon :

Retrouvez tous les packs Blink / Ring à prix réduit sur la page dédiée Amazon.

