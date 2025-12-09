Caméra extérieure avec projecteur Blink (nouvelle génération)
La caméra extérieure avec projecteur Blink combine un éclairage LED de 700 lumens activé par le mouvement, une vidéo HD en direct et une installation totalement sans fil pour renforcer la tranquillité au quotidien.
Depuis l’application Blink, vous pouvez voir et entendre vos visiteurs en HD 1080p, profiter d’une vision nocturne claire et communiquer facilement grâce à l’audio bidirectionnel.
La détection de mouvements double zone améliore la réactivité des alertes envoyées sur votre smartphone, tandis qu’un abonnement Blink optionnel permet d’activer des notifications intelligentes capables d’identifier personnes et véhicules, afin de ne recevoir que les informations essentielles.
Vous pouvez enregistrer et partager vos vidéos en toute simplicité, avec un stockage sécurisé dans le cloud grâce à l’essai gratuit de 30 jours de l’abonnement Blink Plus.
Conçue pour durer, elle fonctionne jusqu’à deux ans avec les deux piles AA fournies, accompagnées du module de synchronisation inclus.
La caméra extérieure Blink avec projecteur est disponible à 41,99 € en ce moment sur Amazon.
On peut également trouver les appareils et packs Blink / Ring suivants en promotion sur Amazon :
- Pack caméra Blink Outdoor 4 + sonnette vidéo Blink + Sync Module Core à 45,99 € soit -30% (vidéo en direct HD 1080p, vision nocturne infrarouge, audio bidirectionnel, jusqu'à 2 zones de confidentialité)
- Judas vidéo sans fil Ring (Door View Cam) à 54,99 € (pour portes de 54 à 75 mm d'épaisseur, sonnette, vidéo HD 1080p, audio bidirectionnel, Wi-Fi, détection de mouvements et de frappe, protection anti-vol)
- Pack caméra Blink Outdoor 4 + Caméra intérieure Mini 2K+ Blink (nouvelle génération) + Sync Module Core à 59,99 € (-5%)
- Interphone Ring (Ring Intercom) + Batterie rechargeable supplémentaire + Station de charge Amazon à 64,99 € soit -32% (déverrouillage à distance, audio bidirectionnel, fonctionnalité Invités vérifiés, vérification automatique pour les livraisons Amazon...)
- Kit Ring Alarm S + caméra intérieure Ring à 139,99 € soit -25% (avec base, pavé numérique, 1 capteur de contact, 1 détecteur de mouvements, amplificateur de portée et caméra de surveillance WiFi intérieure)
- Caméra solaire Ring Spotlight Pro (Spotlight Cam Pro Solar) à 179,99 € soit -5% (vidéo 2K avec Ring Vision, détection de mouvements 3D, champ de vision 140°, vision nocturne couleur, 2 projecteurs LED + sirène, éclairage réglable, panneau solaire inclus)
Retrouvez tous les packs Blink / Ring à prix réduit sur la page dédiée Amazon.
