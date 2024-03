Commençons avec le casque gaming sans fil Razer Kaira HyperSpeed pour Xbox - Blanc.

Il offre un son transparent à faible latence avec une connexion sans fil de 2,4 GHz via son dongle USB-C inclus et dispose de haut-parleurs de 50 mm Razer TriForce qui peuvent régler séparément les aigus, les médiums et les basses.

Le micro cardioïde Razer HyperClear supprime le bruit de fond arrière et latéral pour un meilleur isolement vocal.



Le casque est doté de coussinets en mousse à mémoire de forme Razer FlowKnit, ainsi qu'une mousse ultra-douce sous l'arceau pour diminuer le serrage.

Passez au Mode jeu lorsque vous êtes connecté à un appareil Bluetooth pour réduire la latence audio et obtenir plus de fluidité sur les smartphones, tablettes et consoles portables.

La gestion optimisée de l’alimentation permet une autonomie jusqu’à 30 heures et réduit les temps de recharge.

Le casque gaming sans fil Razer Kaira HyperSpeed pour Xbox - Blanc est en promotion à 107,63 € au lieu de 159,99 €, soit une remise de 33% sur Amazon.

On peut également trouver la version pour PS5 à 119,99 € sur Rue du Commerce.







Signalons ces autres articles à prix réduit en ce moment :

N'oubliez pas non plus notre top 3 des promos de la journée spécial Jours d'exception Leclerc avec barre de son LG, Samsung Galaxy Tab S9 FE et smartphone OPPO Find X5, notre sélection de petit électroménager à prix réduit pour le Week-end Discount de Cdiscount et notre focus sur le bureau électrique ACGAM ET225E à -56% !