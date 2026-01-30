Casque gaming sans fil Logitech G Pro X 2 LIGHTSPEED

Il s’appuie sur des haut-parleurs en graphène de 50 mm capables de restituer un son clair, précis et immersif, avec une très faible distorsion, permettant de percevoir chaque détail sonore essentiel comme les bruits de pas ou les actions adverses.

Le son surround DTS:X 2.0 en 7.1 améliore la perception de la position et de la distance des éléments dans l’environnement de jeu.

Grâce à la technologie sans fil LIGHTSPEED, le casque offre jusqu’à 50 heures d’autonomie et une portée pouvant atteindre 30 m en 2,4 GHz, garantissant une connexion stable et réactive sur de longues sessions. Le confort est assuré par une conception antibruit robuste, avec une charnière rotative durable et des coussinets pivotants en mousse à mémoire de forme.

Polyvalent, le casque propose plusieurs options de connexion : sans fil LIGHTSPEED, Bluetooth ou câble jack 3,5 mm, et est livré avec un câble USB-A vers USB-C, un dongle USB-A intégrant une prise 3,5 mm et un câble audio. La communication reste claire et naturelle grâce au microphone cardioïde détachable de 6 mm, associé à la technologie Blue VO!CE, pour des échanges nets et maîtrisés en jeu.

Vous pouvez retrouver en ce moment le Logitech G Pro X 2 LIGHTSPEED en noir à 138,99 € au lieu de 279,99 € (prix officiel), soit une remise de 50 % sur Cdiscount. Il est également disponible en blanc à 139 €.



Sont également disponibles en promotion :

Huawei WATCH FIT 4 à 129 € soit -30 € avec la carte Leclerc (1,82" AMOLED, max 2000 nits, 100 modes sportifs, plans d’entraînement personnalisables, coaching IA, suivi santé complet en continu, détection de l’arythmie cardiaque, appels Bluetooth, transcription vocale, déclencheur photo à distance, autonomie jusqu’à 10 jours)



Samsung Galaxy Watch8 Classic Bluetooth (46 mm) à 479 € soit -50 € avec la carte Leclerc (1,34" Super AMOLED, max 3000 nits, autonomie jusqu'à 40h, 5 ATM / IP68, charge rapide sans fil, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC, GPS double bande, Galaxy AI Health...)

➡️ Et pensez aussi à jeter un œil à notre top 3 des promos du jour (projecteur ETOE E3 Pro, Apple Watch Series 10 Cellular et HONOR Magic8 Pro), sans oublier le Week-end LEGO chez Fnac, avec jusqu’à 30 € de remise immédiate sur une sélection de modèles !