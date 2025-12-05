C'est le moment idéal pour équiper votre cuisine ou remplacer vos appareils du quotidien à moindre coût. Cdiscount lance une opération spéciale sur le rayon petit électroménager : vous bénéficiez de 10 € de réduction dès 79 € d'achat sur une sélection de produits avec le code PEM10D79, allant de la machine à café à l'aspirateur en passant par le robot culinaire.
Cdiscount : Top 10 de l'opération "Petit électro"
- Friteuse à air Arthur Martin AMPAF1800 à 79,99 € avec le code PEM10D79 (capacité 10L, 1800W, 10 programmes de cuisson, fenêtre de contrôle, écran tactile, température réglable de 80 à 200°C...)
- Friteuse à air modulaire en verre Ninja CRISPi FN101EUGY à 139,99 € avec le code PEM10D79 (prix officiel 179,99 €) (récipients 1,4L et 3,8L avec couvercles hermétiques et haute résistance thermique, 4 programmes prédéfinis, 1700W)
- Aspirateur balai laveur Roborock F25 RT à 179,99 € avec le code PEM10D79 (prix officiel 299 €) (20000 Pa, lavage à chaud 90°C, auto-nettoyage à l'eau chaude, conception à plat à 180°, triple nettoyage des bords...)
- Machine à boissons glacées et granitées Ninja SLUSHi FS301EU à 189,99 € avec le code PEM10D79 (prix officiel 349,99 €) (capacité 2,5L, 5 programmes, 800W, programme auto-nettoyant...)
- Épilateur à lumière pulsée Braun Silk·expert Pro 5 à 269 € avec le code PEM10D79 (avec rasoir Venus + 2 têtes + pochette)
- Espresso avec broyeur Delonghi Magnifica S ECAM22.140.B - Noir à 278,99 € avec le code PEM10D79 (prix officiel 299 €) (intensité et températures réglables, 13 niveaux de réglage de mouture, programmes de rinçage automatique, buse vapeur)
- Aspirateur robot laveur Roborock QR 598 à 369 € avec le code PEM10D79 (8000 Pa, station multifonctionnelle, anti-enchevêtrement, détection des obstacles, programme de nettoyage idéal en fonction de la structure de la pièce...)
- Aspirateur robot + balai avec station Ecovacs DEEBOT N20 COMBO à 389 € avec le code PEM10D79 (prix officiel 599 €) (10kPa, (10kPa, double vidange automatique, système anti-enchevêtrement ZeroTangle 2.0, filtration à 4 niveaux, carte précise TrueMapping avec balayage laser radar 360°...)
- Aspirateur robot laveur Dreame L40 Ultra à 539 € avec le code PEM10D79 (prix officiel 899 €) (11 000 Pa, serpillière amovible et relevable, brosse latérale extensible et relevable, détection de la saleté, éclairage 3D, caméra intégrée...)
- Aspirateur balai Dyson V15 Detect Absolute à 539 € avec le code PEM10D79 (prix officiel 799 €) (240AW, jusqu'à 1h d'autonomie, 0,76L, brosse Optic Fluffy avec lumière, brosse Digital Motorbar auto-démêlante, station murale de chargement, capteur de détection de poussière...)
