Commençons par le Chromebook Lenovo Duet3 CB 11Q727.

Il est doté d'un écran IPS de 11 pouces anti-reflets d'une résolution de 2000 x 1200 pixels.



Son processeur est un Snapdragon 7c Gen 2 avec 8 cœurs et une fréquence de 2,55 GHz et on trouve également un contrôleur graphique Adreno 540.



Le Chromebook intègre un eMMC de 128 Go et 4 Go de RAM et son clavier est détachable pour une utilisation tablette.

Le Chromebook Lenovo Duet3 CB 11Q727 est en promotion à 199 € au lieu de 349 €, soit une remise de 43% sur Boulanger. Livraison à partir de 8,99 €.

Voici quelques autres produits affichant des remises :

GoPro HERO12 Black Creator Edition à 579 € soit -12% (avec poignée d'alimentation Volta, trépied, télécommande, module médias, module d'éclairage, batterie Enduro et étui de transport)

