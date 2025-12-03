Montre connectée sport Coros Pace 3

Légère et dotée d’un boîtier ultrafin de 11,7 mm, elle dispose d’un écran transflectif de 1,2 pouce, toujours actif, qui assure une navigation fluide. Trois options d’affichage sont proposées : toujours allumé, navigation avec interface d’activité ou navigation seule.

La montre offre jusqu’à 38 heures d’autonomie en mode GPS continu et jusqu’à 17 jours en utilisation quotidienne (sans suivi du stress), garantissant une endurance appréciable au quotidien comme en entraînement.

Équipée d’une nouvelle puce satellite compatible avec le mode double fréquence, elle fournit un positionnement GPS très précis, même dans les environnements urbains complexes. Elle embarque également un capteur barométrique permettant de mesurer pression atmosphérique et altitude.

La planification d’itinéraires se fait facilement : vous pouvez créer vos propres parcours ou rechercher une destination depuis l’application Coros, puis synchroniser l’itinéraire avec la montre. Le guidage en fil d’Ariane permet de suivre votre chemin en toute simplicité lors de vos déplacements.

Avec ses nombreux profils sportifs (course à pied, trail, vélo, natation, musculation, snowboard, ski ou ski de fond), la Pace 3 accompagne une grande variété d’entraînements grâce à des mesures fiables et optimisées.

Vous pouvez obtenir la Coros Pace 3 en blanc ou noir à 188,71 € avec le code FRBF30 sur AliExpress seulement jusqu'à ce soir minuit (livraison gratuite depuis la France, prix officiel 249 €).



À retrouver également en promotion en ce moment :

Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour (➡️ casque Sony ULT Wear, realme GT 7T et barre de son Harman Kardon Enchant 1100) ainsi que les offres de Noël chez HUAWEI et Boulanger !