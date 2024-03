Commençons avec le PC portable Acer Swift SF314-43-R39F.

Il est doté d'un écran IPS Full HD de 14 pouces.

Le PC embarque un processeur Ryzen 7 5700U avec 8 cœurs, un cache 8 Mo et une fréquence allant de 1,8 GHz à 4,3 GHz, ainsi qu'une carte graphique AMD Radeon.

On trouve 16 Go de RAM DDR4 et un SSD PCIe NVMe de 512 Go.

Il prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2.

Le PC portable Acer Swift SF314-43-R39F est en promotion à 549,99 € au lieu de 799,99 €, soit une remise de -31% sur la Fnac. La livraison standard est offerte.

Les adhérents bénéficient en plus de 10 € offerts tous les 100 € d’achat avec le code promo ADHMARS.







D'autres articles sont proposés à prix réduit en ce moment, à savoir :

Et n'oubliez pas tous les autres bons plans avec notre top 3 des promos d'aujourd'hui (casque Bang & Olufsen Beoplay H95, aspirateur balai TASVAC et vélo électrique WISPEED), le Week-end Informatique Cdiscount et le mini PC GEEKOM IT11 à seulement 441 € !