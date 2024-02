Commençons avec la tablette HUAWEI MatePad 11.5 2023 128 Go.

Elle est équipée d'un écran de 11,5 pouces 100% sRGB avec une résolution de 2200 × 1440 et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz.

Son processeur est un Snapdragon 7 Gen 1 en 4 nm et elle embarque également un GPU Adreno 644 et un capteur arrière de 13MP.

2 microphones et 4 haut-parleurs sont intégrés.

La tablette est dotée d'une batterie longue durée de 7 700 mAh. Elle prend en charge la charge rapide 10 V / 2,25 A et est compatible avec la charge rapide 9 V / 2 A.

Le stylet MatePad d'une valeur de 129,99 € vous est offert pour l'achat de cette tablette.

La HUAWEI MatePad 11.5 2023 128 Go est en ce moment à 279,99 € au lieu de 299,99 € sur le site officiel Huawei, et vous pouvez bénéficier de -10% de remise en plus avec le code A10NEW.







