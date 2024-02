Commençons avec le balai nettoyeur vapeur Karcher SC2 Upright Easyfix.

Il nettoie en profondeur tous les sols durs vitrifiés, y compris le bois, avec un temps de chauffe rapide de 30 secondes.

Vous pouvez régler le débit de vapeur sur 2 niveaux en fonction de la surface à nettoyer et le réservoir d'eau amovible contient une cartouche de détartrage pour une eau automatiquement adoucie.

L'état de fonctionnement de l'appareil est indiqué par des LED de couleur sur la poignée.

Les bonnettes microfibres se fixent sur le suceur pour sol EasyFix à l'aide d'un système de bandes autoagrippantes, pour un remplacement rapide sans contact avec la saleté.

Son design ultra-mince et sa tête de brossage des sols à articulation pivotante permet de passer facilement dans les coins ou sous les meubles.

Le balai nettoyeur vapeur Karcher SC2 Upright Easyfix est proposé à 89,99 € sur Cdiscount, et le prix indiqué sur le site officiel est 149,95 €. La livraison est gratuite.







Passons à la montre connectée Garmin Instinct 2 Solar - Tactical.

Robuste et légère, elle est dotée d'un boîtier de 45 mm et d'un verre solaire Power Glass qui prolonge l'autonomie de la batterie et offre une autonomie quasi illimitée en mode montre connectée.

Plus de 30 profils sportifs sont intégrés, ainsi que la détection d’incidents et demande d’assistance, la fonction de navigation avec suivi d’un tracé et création de parcours, etc.

Une lampe torche intégrée à LED propose des intensités variables avec un clignotement qui correspond à votre cadence de course.

L'édition tactique propose en plus la vision nocturne, la suppression des données grâce à la fonction Kill Switch, un Mode furtif où l'appareil cesse d'enregistrer et de partager votre position GPS, un double format de position, un calculateur balistique, etc.

La montre connectée Garmin Instinct 2 Solar - Tactical est en promotion à 304 € sur Amazon, et son prix officiel est 499,99 €.

Enfin, terminons avec le mini PC GEEKOM IT11.

Il embarque un processeur Intel Core i7-11390H de 11ème génération avec 4 cœurs, 8 threads et 12 Mo de cache avec une vitesse d'horloge allant jusqu'à 5,0 GHz.

Équipé d'Intel Iris Xe Graphics, il peut afficher en 8K UHD sur 4 écrans en même temps.

Il est doté de 32 Go de RAM DDR4 double canal extensible jusqu'à 64 Go (32 + 32) et d'un SSD de 1 To (2 280 M.2 SATA / PCIe, jusqu'à 2 To).

Il prend en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2.

Le mini PC GEEKOM IT11 est au prix de 459 € avec le code NNNFRGK11 sur Geekbuying au lieu de 552,65 €. Livraison gratuite de l'UE.







