Commençons avec le PC gaming Asus ROG G13CH-71370F213W.

Il est équipé d'un processeur Intel Core i7-13700F avec 16 cœurs, 30 Mo de cache et une fréquence allant de 2,1 GHz jusqu'à 5,2 GHz.

Sa carte graphique est une RTX 4060 avec 8 Go de GDDR6 et on trouve également 16 Go de RAM et un SSD PCIe NVMe de 1 To.

Le PC prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.0.

Le PC gaming Asus ROG G13CH-71370F213W est en promotion à 1 499,99 € au lieu de 1 999,99 €, soit une remise de 25% sur la Fnac. La livraison est gratuite.

