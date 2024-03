Commençons avec le PC portable LG gram 16Z90R-G.AD78F EVO.

Il est équipé d'un grand écran IPS anti-reflets de 16 pouces.

Son processeur est un Intel Core i7 1360P à 12 cœurs avec une fréquence allant de 1,6GHz à 3,7GHz et sa carte graphique une Intel Iris Xe.



On trouve également un SSD de 1 To en PCi-Express et 32 Go de RAM LPDDR5.

L'ordinateur prend en charge le WiFi 6E et le Bluetooth 5.1 et offre une autonomie d'un peu plus de 23 heures.

Le PC portable LG gram 16Z90R-G.AD78F EVO est proposé en ce moment à 1 299 € chez Boulanger, et son prix officiel est 1 499 €. La livraison standard est offerte.







D'autres articles sont en promotion en ce moment, comme par exemple :



