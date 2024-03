Commençons avec le Huawei MateBook D 16 2024.

Il est doté d'un écran FullView IPS de 16 pouces 100% sRGB avec une résolution de 1920 × 1200.

On trouve également un processeur Intel Core i5-12450H de 12ème génération ainsi que 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

Le PC offre la SuperCharge 65 W, une batterie de grande capacité et intègre une antenne Metaline Huawei pour une connectivité très longue portée jusqu'à 270 m4.

Le Huawei MateBook D 16 2024 est en promotion à 599,99 € au lieu de 799,99 € sur le site officiel Huawei. Vous bénéficiez en plus de -50 € avec le code A50ANNIVD16 et la livraison est gratuite.







