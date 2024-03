Commençons avec l'Asus Zenbook S 13 Flip OLED UP5302ZA-LX235W.

Il est doté d'un écran tactile OLED de 13,3 pouces avec une résolution 2,8K, un angle de vision de 178 degrés et un revêtement mat anti-reflets.

Son processeur est un Intel Core i5-1240P avec 12 cœurs et 16 threads et une fréquence pouvant aller jusqu'à 4,40 GHz.



Le PC intègre également une carte graphique Intel Iris Xe, 16 Go de RAM DDR5, un SSD de 512 Go et prend en charge le WiFi 6E.

L'Asus Zenbook S 13 Flip OLED UP5302ZA-LX235W est proposé en ce moment à 699,99 € au lieu de 772,84 €, soit 9% de remise sur Amazon.







On peut également trouver les articles suivants en promotion :

