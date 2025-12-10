La magie de Noël s’installe chez Pixmania ! Du 2 au 23 décembre, le spécialiste de l'électronique neuf et reconditionné vous permet de gâter vos proches (ou vous-même) tout en maîtrisant votre budget.



Que vous cherchiez une console, un iPhone reconditionné comme neuf ou des jouets pour les plus petits, c'est le moment de foncer.

Pour célébrer cette période, profitez de 3 codes promos à appliquer directement dans votre panier :

-25 € dès 600 € d’achat sur tout le site avec le code NOEL25

-50 € dès 1 200 € d’achat sur tout le site avec le code NOEL50

-5 € dès 50 € d’achat sur les jouets et consoles avec le code JEU5

Nous avons sélectionné pour vous 10 idées cadeaux disponibles sur la boutique de Noël.

Pixmania : le Top 10 des offres de Noël

➡️ Rendez-vous sur la page du Noël Pixmania pour accéder à toutes les offres.

Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour, avec Redmi Pad 2 (256 Go), casque Bluetooth UGREEN HiTune Max6 et bague connectée Amazfit Helio Ring ainsi que les offres de la Boutique du "French Père Noël" Cdiscount !